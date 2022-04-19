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Шоколадки з обличчям Арестовича та Зеленського для бійців на передовій викликали бурхливу реакцію мережі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Шоколад Новина оновлена 19 квітня 2022, 21:50
Шоколад

У мережі вже жартують про продукцію компанії "Рошен".

Бійцям на передовий як гуманітарну допомогу привезли шоколад, на обгортках якого зображені президент України Володимир Зеленський та радник голови ОПУ Олексій Арестович.

Фотографією поділився колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у своєму Фейсбуку.

"Схоже, декому треба негайно змінювати наратив "Шоколадний барига", — написав він.

Він додав, що цей шоколад отримали бійці на передовій, однак не вказував, де було зроблено знімок і хто передав ці продукти військовослужбовцям ЗСУ.

Фотографія викликала бурхливу реакцію користувачів мережі. Зокрема, багатьом було цікаво дізнатися, хто ж виробник цього шоколаду.

Втім, знайшлися і ті, хто закликав не шукати каверзи в цих зображеннях.

Як повідомлялося раніше, в Україні з 12 квітня почали продавати марку "Російський воєнний корабель, йди…" і за кілька днів їх продали понад півмільйона штук. Попит виявився настільки величезним, що Укрпошті довелося обмежити продаж в одні руки, але все одно за ними збираються величезні черги. Справа дійшла навіть до того, що в західних інтернет-магазинах за один аркуш із шести марок деякі ділки просять суми понад 1000 доларів.

Теги:
#Україна #Шоколад #Володимир Зеленський #Георгій Тука #Олексій Арестович
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