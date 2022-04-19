Шоколадки с лицом Арестовича и Зеленского для бойцов на передовой вызвали бурную реакцию сети
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В сети уже шутят о продукции компании "Рошен".
Бойцам на передовой в качестве гуманитарной помощи привезли шоколад, на обертках которого изображены президент Украины Владимир Зеленский и советник главы ОПУ Алексей Арестович.
Фотографией поделился бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем Фейсбук.
"Похоже, некоторым надо немедленно менять нарратив "Шоколадный барыга", — написал он.
Он добавил, что этот шоколад получили бойцы на передовой, однако не стал указывать, где был сделан снимок и кто передал эти продукты военнослужащим ВСУ.
Фотография вызвала бурную реакцию пользователей сети. В частности многим было интересно узнать, кто же производитель этого шоколада.
Впрочем, нашлись и те, кто призвал не искать подвоха в этих изображениях.
Как сообщалось ранее, в Украине с 12 апреля начали продавать марку "Русский военный корабль, иди…" и за несколько дней их продали более полумиллиона штук. Спрос оказался настолько огромным, что "Укрпочте" пришлось ограничить продажу в одни руки, но все равно за ними собираются огромные очереди. Дело дошло даже до того, что в западных интернет-магазинах за один лист из шести марок некоторые дельцы просят суммы в более 1000 долларов.
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