Шоколадки с лицом Арестовича и Зеленского для бойцов на передовой вызвали бурную реакцию сети

В сети уже шутят о продукции компании "Рошен".

Бойцам на передовой в качестве гуманитарной помощи привезли шоколад, на обертках которого изображены президент Украины Владимир Зеленский и советник главы ОПУ Алексей Арестович.

Фотографией поделился бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем Фейсбук.

"Похоже, некоторым надо немедленно менять нарратив "Шоколадный барыга", — написал он.

Он добавил, что этот шоколад получили бойцы на передовой, однако не стал указывать, где был сделан снимок и кто передал эти продукты военнослужащим ВСУ.

Фотография вызвала бурную реакцию пользователей сети. В частности многим было интересно узнать, кто же производитель этого шоколада.

Впрочем, нашлись и те, кто призвал не искать подвоха в этих изображениях.

Как сообщалось ранее, в Украине с 12 апреля начали продавать марку "Русский военный корабль, иди…" и за несколько дней их продали более полумиллиона штук. Спрос оказался настолько огромным, что "Укрпочте" пришлось ограничить продажу в одни руки, но все равно за ними собираются огромные очереди. Дело дошло даже до того, что в западных интернет-магазинах за один лист из шести марок некоторые дельцы просят суммы в более 1000 долларов.