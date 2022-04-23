Обстріл Одеси: названо кількість загиблих, серед них 3-місячна дитина

Окупанти продовжують убивати мирних українців

Ракетний удар росіян по Одесі позбавив життя п’ятьох людей, серед яких маленька дитина.

Про це повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

За його словами, загинуло 5 людей, ще 18 отримали поранення. Проте він зазначив, що дані про кількість жертв російського обстрілу не є остаточними і їх може бути ще більше.

"Серед убитих — тримісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень", — написав він.

Єрмак додав, що відповідальних за цей злочин буде неминуче притягнуто до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, ракетний удар було завдано вдень 23 квітня. За наявною інформацією, ракета потрапила в житлову багатоповерхівку, а за деякими даними обстріл проводився крилатими ракетами "Калібр", які були випущені зі стратегічного бомбардувальника Ту-22.

Нагадаємо, з початку вторгнення українські мирні міста неодноразово зазнавали ракетних ударів і бомбардувань, зокрема нещодавно було обстріляно Львів, де загинули 7 людей. Також обстріляли дачні ділянки під Дніпром, там, на щастя, обійшлося без постраждалих, проте було зруйновано кілька будинків.