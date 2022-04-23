Рус

Ракетний удар окупантів по Одесі: потрапило по житловому кварталу, що відомо

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3893
Внаслідок влучання російської ракети сталася пожежа
Внаслідок влучання російської ракети сталася пожежа

Інформація щодо постраждалих уточнюється

У суботу, 23 квітня, російська армія нацистів випустила щонайменше шість крилатих ракет по Одесі. Жителі міста чули вибухи у різних районах. Зафіксовано один "прильот" по багатоповерховому житловому будинку. Наразі там вирує пожежа.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Відповідна інформація шириться в соцмережах підтверджується оперативним командуванням "Південь", — пише Суспільне Одеса.

Окрім того, жителям міста вдалося зафіксувати політ ворожої ракети над Одесою до її потрапляння в житлову споруду:

У небі над Одесою зафіксували ракету

Дехто відзначає, що це може бути ракета повітряного базування, запущена з бомбардувальника-ракетоносця Ту-95.

Тим часом радник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео диму над Одесою після обстрілу окупантами. За його словами, росіяни випустили по місту не менше шести крилатих ракет. Декілька все ж вдалося збити.

Дим над Одесою після ракетного обстрілу

За словами народного депутата України Олексія Гончаренка, удари по місту були здійснені крилатими ракетами "Калібр".

Одна з них влучила у житловий комплекс. У дворі, багатоповерхового будинку згоріли два автомобілі, декілька квартир зазнали серйозних пошкоджень.

Авто горить після ракетного удару
Авто горить після ракетного удару
Багатоповерхівка після попадання російської ракети
Багатоповерхівка після попадання російської ракети

Уламки від ракети окупантів прилетіли також і на одне з одеських кладовищ. Попередньо відомо, що в результаті ворожого обстрілу одна людина там була поранена.

Уламки ракети
Уламки ракети
Пожежа в одеській багатоповерхівці після обстрілу

Що стосується постраждалих, то наразі їх остаточна кількість уточнюється, проте попередньо відомо, що в результаті обстрілу смертельні травми отримали троє людей.

Окрім всього вищевказаного пізніше з'явилася інформація, що ракети, якими була обстріляна Одеса, потрапили у військовий об'єкт і два житлові будинки. Удари завдавалися бомбардувальниками Ту-95 із акваторії Каспійського моря.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти вже обстрілювали Одесу ракетами. російська атака тоді була проведена з повітря і частину ракет вдалося збити українській протиповітряній обороні.

Теги:
#Ракетний обстріл
Внаслідок влучання російської ракети сталася пожежа
Одеса
Ракетний удар окупантів по Одесі: потрапило по житловому кварталу, що відомо
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Внаслідок влучання російської ракети сталася пожежа
Ракетний удар окупантів по Одесі: потрапило по житловому кварталу, що відомо
Дата публікації
Категорія
Ціни в Енергодарі після захоплення рф підскочили в кілька разів, бізнес закривається
Життя в окупації. Енергодар: п’яні орки, шалені ціни та "обнал" під 20%
Дата публікації
Категорія
Грали у спектаклях за книгою "Хроніки Нарнії": у Маріуполі загинули дві маленькі актриси
Грали у спектаклях за книгою "Хроніки Нарнії": у Маріуполі загинули дві маленькі актриси
Дата публікації
Категорія
Головнокомандувач ЗСУ закликав бути відповідальнішими до публікацій
Залужний звернувся до українців із закликом
Дата публікації
Категорія
Українці продовжують жити під обстрілами та вибухами
Війна - день 59: росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, а Україна отримує нові партії зброї