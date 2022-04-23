Ракетний удар окупантів по Одесі: потрапило по житловому кварталу, що відомо

Інформація щодо постраждалих уточнюється

У суботу, 23 квітня, російська армія нацистів випустила щонайменше шість крилатих ракет по Одесі. Жителі міста чули вибухи у різних районах. Зафіксовано один "прильот" по багатоповерховому житловому будинку. Наразі там вирує пожежа.

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Відповідна інформація шириться в соцмережах підтверджується оперативним командуванням "Південь", — пише Суспільне Одеса.

Окрім того, жителям міста вдалося зафіксувати політ ворожої ракети над Одесою до її потрапляння в житлову споруду:

У небі над Одесою зафіксували ракету

Дехто відзначає, що це може бути ракета повітряного базування, запущена з бомбардувальника-ракетоносця Ту-95.

Тим часом радник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео диму над Одесою після обстрілу окупантами. За його словами, росіяни випустили по місту не менше шести крилатих ракет. Декілька все ж вдалося збити.

Дим над Одесою після ракетного обстрілу

За словами народного депутата України Олексія Гончаренка, удари по місту були здійснені крилатими ракетами "Калібр".

Одна з них влучила у житловий комплекс. У дворі, багатоповерхового будинку згоріли два автомобілі, декілька квартир зазнали серйозних пошкоджень.

Авто горить після ракетного удару

Багатоповерхівка після попадання російської ракети

Уламки від ракети окупантів прилетіли також і на одне з одеських кладовищ. Попередньо відомо, що в результаті ворожого обстрілу одна людина там була поранена.

Уламки ракети

Пожежа в одеській багатоповерхівці після обстрілу

Що стосується постраждалих, то наразі їх остаточна кількість уточнюється, проте попередньо відомо, що в результаті обстрілу смертельні травми отримали троє людей.

Окрім всього вищевказаного пізніше з'явилася інформація, що ракети, якими була обстріляна Одеса, потрапили у військовий об'єкт і два житлові будинки. Удари завдавалися бомбардувальниками Ту-95 із акваторії Каспійського моря.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти вже обстрілювали Одесу ракетами. російська атака тоді була проведена з повітря і частину ракет вдалося збити українській протиповітряній обороні.