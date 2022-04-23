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Відновлення України після війни: Зеленський поділився планами щодо залучення інших країн

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 23 квітня 2022, 21:18
Володимир Зеленський

Глава держави розповів про плани відновлення України

Влада України для відновлення країни залучить фахівців із різних країн світу.

Про це сьогодні під час виступу перед журналістами повідомив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, буде затверджено програму "патронатів", де кожній країні передаватиметься до відома якась область. Наприклад, Великобританія займатиметься Київською областю, а Швеція — Миколаївською.

"Це окреме лідерство у тому чи іншому регіоні нашої держави. Одного бюджету України нам буде недостатньо, щоб відновити те чи інше місто нашої країни. Я дуже хочу, щоб відновлювали наші партнери. Але тут питання не лише у фінансах, а й у патронаті того, або іншого міста після війни", — сказав він.

Це має на увазі те, що інші країни нададуть своїх спеціалістів для проведення робіт із відновлення міст. Зокрема, йдеться про фінансистів, архітекторів, діячів мистецтва та безліч інших професій.

Як повідомлялося раніше, ЄС створює трастовий фонд, гроші з якого підуть на фінансування відновлення України. У Євросоюзі поки що не стали озвучувати сум, які можуть виділити на ці цілі, оскільки війна ще продовжується. Однак, за попередніми даними, сума може досягти сотень мільярдів євро протягом десятиліть.

Теги:
#Україна #Велика Британія #Швеція #Володимир Зеленський
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