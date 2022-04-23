Восстановление Украины после войны: Зеленский поделился планами по привлечению других стран

Глава государства рассказал о планах по восстановлению Украины

Власти Украины для восстановления страны привлекут специалистов из разных стран мира.

Об этом во время выступления перед журналистами сообщил президент Владимир Зеленский.

В частности, будет утверждена программа "патронатов", где каждой стране будет передаваться в ведение какая-то область. Например, Великобритания займется Киевской областью, а Швеция — Николаевской.

"Это отдельное лидерство в том или ином регионе нашего государства. Одного бюджета Украины нам будет недостаточно, чтобы восстановить тот или иной город нашей страны. Я очень хочу, чтобы восстанавливали наши партнеры. Но здесь вопрос не только в финансах, но и в патронате того или иного города после войны", — сказал он.

Это подразумевает то, что другие страны предоставят своих специалистов для проведения работ по восстановлению городов. В частности, речь идет о финансистах, архитекторах, деятелях искусства и множестве других профессий.

Как сообщалось ранее, ЕС создает трастовый фонд, деньги из которого пойдут на финансирование восстановления Украины. В Евросоюзе пока не стали озвучивать сумм, которые могут выделить на эти цели, поскольку война еще продолжается. Однако по предварительным данным, сумма может достигнуть сотен миллиардов евро в течение десятилетий.