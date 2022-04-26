США змінюють стратегію щодо росії: чим це добре для України

Події в Україні змусили західних партнерів змінити ставлення

У США та у союзників визначили довгострокову мету допомоги Україні у війні проти росії — максимально перемогти державу-агресора, щоб рф більше не пішла на подібну атаку. Підтвердження цього журналісти побачили в словах міністра оборони США Ллойда Остіна після візиту до Києва.

Про це пише CNN. Телеканал зазначає, що він сказав "ми хочемо, щоб росія була ослаблена настільки, що вона не може робити те, що вона вже зробила".

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Також, посилаючись на джерело у раді Нацбезпеки США, повідомляється, що вторгнення росії хочуть зробити стратегічним провалом. Другий варіант трактування цілей Сполучених Штатів — слабкіша росія, ніж до конфлікту.

Зусилля США зараз зосереджені на російській "оборонці" — проти неї вводяться численні санкції. Як зазначається у публікації, "військова підтримка України може призвести до серйозних ударів по росії, які послаблять її довгостроковий військовий потенціал, що принесе стратегічну користь США".

Зокрема, зміна цілей торкнулася важливого для оборони України моменту — постачання важчого озброєння. Джерело каналу в Конгресі сказало, що це розглядається "як інвестиції в нейтралізацію російської армії та флоту на наступне десятиліття". Неназваний британський дипломат також наголосив, що зміни відбулися протягом останніх тижнів.

Крім того, що США зацікавлені у допомозі Україні, для них важливою метою є завадити просуванню росії та цілей путіна за межами нашої країни.

Зазначимо, що про постачання високотехнологічного озброєння в Україну ухвалили позитивне рішення 19 країн.

Як раніше писав "Телеграф", із США вже передали Україні реактивні системи залпового вогню, а також дрони розвідники та "камікадзе". Ведуться також переговори про їх додаткову покупку.