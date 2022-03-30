Новий пакет санкцій проти росії вдарить по її військово-промисловому комплексу — Єрмак

Єрмак провів онлайн-зустріч із експертами, які аналізують введені проти росії санкції.

На росію, яка другий місяць веде війну проти України, незабаром буде накладено новий пакет санкцій, що зачіпає її військово-промисловий комплекс (ВПК), а в перспективі необхідно посилювати санкції щотижня.

Про це заявив на брифінгу голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

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"Зараз наші союзники та партнери працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти російської федерації. На додаток до секторальних обмежень, під прицілом виявляться ланцюжки критичного імпорту. Це передбачає експортний контроль та санкції, спрямовані на постачальників, які співпрацюють із російським ВПК", — сказав він.

Єрмак окреслив також напрями запровадження санкцій, які матимуть відчутний ефект для тиску на росію. Це введення санкцій проти найбільших російських банків, ембарго на експорт нафти з росії, а також заборона країні-агресору користуватися грошима, отриманими від реалізації нафти.

"Ми маємо намір вийти на темп щотижневого посилення тиску санкцій проти росії", — заявив глава ОПУ.

Як повідомлялося, раніше в США заявили, що можуть як розширити санкції проти росії з появою нових цілей, так і посилити вже існуючі.