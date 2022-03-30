Новый пакет санкций против россии ударит по ее военно-промышленному комплексу - Ермак

Ермак провел онлайн-встречу с экспертами, которые анализируют введенные против россии санкций

На россию, которая второй месяц ведет войну против Украины, вскоре будет наложен новый пакет санкций, затрагивающий ее военно-промышленный комплекс (ВПК), а в перспективе необходимо ужесточать санкции еженедельно.

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Последние новости о войне читайте в нашем Telegram

"Сейчас наши союзники и партнеры работают над введением нового санкционного пакета против российской федерации. В дополнение к секторальным ограничениям, под прицелом окажутся цепочки критического импорта. Это подразумевает экспортный контроль и санкции, направленные на поставщиков, сотрудничающих с российским ВПК", — сказал он.

Ермак очертил также направления введения санкций, которые будут иметь ощутимый эффект для давления на россию. Это введение санкций против крупнейших российских банков, эмбарго на экспорт нефти из россии, а также запрет стране-агрессору пользоваться деньгами, полученными от реализации нефти.

"Мы намерены выйти на темп еженедельного усиления санкционного давления против России", — заявил глава ОПУ.

Как сообщалось, ранее в США заявили, что могут как расширить санкции против россии с появлением новых целей, так и ужесточить уже существующие.