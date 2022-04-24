Сучасну зброю Україні дадуть багато країн: Грозев назвав цифру

Поставки важкого озброєння вже йдуть в Україну.

Відразу 19 західних країн дали добро на надання Україні високотехнологічної зброї, яка може змінити ситуацію у Маріуполі.

Про це заявив журналіст Bellingcat Христо Грозев в ефірі "Україна 24".

Грозев зазначив, що він згоден зі словами президента України Володимира Зеленського, який заявив, що деблокада Маріуполя військовим шляхом поки що неможлива. Проте журналіст додав, що постачання зброї змінить ситуацію на фронті у найближчі 2-3 тижні.

"Кожен тиждень працює на Україну. Думаю, не варто дивитися на ситуацію сьогодні й завтра. Потрібно подивитися, що буде за місяць у Маріуполі. Це все-таки бажання західних країн. На даний 19 країн готові надати Україні високотехнологічну зброю. Це дає надію", — Заявив Грозев.

Раніше повідомлялося, що українська влада звернулася до росіян із закликом зупинити знищення Маріуполя на Великдень. А Зеленський готовий навіть вийти з переговорного процесу з рф, якщо росія знищить людей у заблокованому місті. Біженці продовжують будь-якими способами виїжджати з Маріуполя, що наражає мирних людей на колосальний ризик.