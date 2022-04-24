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Збережіть залишки репутації: у Зеленського звернулися до росії та закликали до трьох кроків

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Азовсталь Новина оновлена 24 квітня 2022, 12:00
Азовсталь

У росії ще є шанс урятувати залишки репутації.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що російським військам, щоб урятувати репутацію, треба припинити стріляти над Маріуполем.

Про це він заявив на Великдень, 24 квітня.

"Великдень-2022. Але прямо зараз рф без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ "не штурмувати"?, — написав Подоляк у Twitter.

Крім того, радник голови ОП запропонував росії три "маріупольські кроки", для збереження залишків репутації:

1. Проголосити реальне пасхальне перемир’я над Маріуполем.

2. Негайно дати гумкоридор для цивільних.

3. Погодитись на "спец раунд переговорів", щоб ми забрали/обміняли військових.

Зазначимо, 23 квітня під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має повне моральне право зняти облогу Маріуполя військовим шляхом, але наразі до цього не готова.

Крім того, президент заявив, що якщо окупанти вб’ють українців у Маріуполі, то на переговорах із росією можна поставити крапку.

Теги:
#Азовсталь #Маріуполь #Михайло Подоляк
Азовсталь
Україна
Збережіть залишки репутації: у Зеленського звернулися до росії та закликали до трьох кроків
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Азовсталь
Збережіть залишки репутації: у Зеленського звернулися до росії та закликали до трьох кроків
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