Карма є: росіяни вбили зрадника України, який уникнув покарання
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У 2015 році чоловік "допомагав" російським військовим
Закон бумерангу таки справді працює, як і карма. Внаслідок бомбардування російськими окупантами Маріуполя загинув Валерій Кірсанов, який був причетний до обстрілу міста росіянами у 2015 році.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"У Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та ж мраZота, що у 2015 році привела російські "Гради" на мікрорайон "Східний". Який фактично уникнув покарання через "правку Савченко". Яка хороша новина і дуже показовою для всіх зрадників" — написав Андрющенко.
Нагадаємо, що в січні 2015 року військовими з рф було обстріляно житловий мікрорайон Маріуполя "Східний", внаслідок чого загинуло 29 людей. Валерія Кірсанова було затримано та засуджено до 9 років позбавлення волі за коригування вогню. Проте у 2019 році він вийшов на волю завдяки так званому "закону Савченка".
Варто зазначити, що українці "схвально" і навіть із гумором сприйняли цю новину.
Нагадаємо, що Маріуполь — дуже "гаряча" точка на карті військових дій України. Штурм заводу "Азовсталь", який продовжують утримувати українські захисники, продовжується і росіянам не вдається захопити територію. Українські військові, включаючи полк "Азов", не лише тримають оборону, а й знищують сили супротивника.
Також раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що потрібно для розблокування міста.
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