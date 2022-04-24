Карма есть: россияне убили предателя Украины, который избежал наказания

В 2015 году мужчина "помогал" российским военным

Закон бумеранга таки действительно работает, как и карма. В результате бомбардировки российскими оккупантами Мариуполя погиб Валерий Кирсанов, который был замешан в обстреле города россиянами в 2015 году.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В Мариуполе от обстрелов русской армии, от русских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та же мраZота, что в 2015 году привела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Который фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательна для всех предателей" — написал Андрющенко.

Напомним, что в январе 2015 года военными из рф был обстрелян жилой микрорайон Мариуполя "Восточный", в результате чего погибло 29 человек. Валерия Кирсанова было задержано и приговорено к 9 годам лишения свободы за корректировку огня. Однако в 2019 году он вышел на свободу благодаря так называемому "закону Савченко".

Стоит отметить, что украинцы "одобрительно" и даже с юмором восприняли эту новость.

Напомним, что Мариуполь — очень "горячая" точка на карте военных действий Украины. Штурм завода "Азовсталь", который продолжают удерживать украинские защитники, продолжается и у россиян не получается захватить территорию. Украинские военные, включая полк "Азов", не только держат оборону, но и уничтожают силы противника.

Также ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что нужно для деблокирования города.