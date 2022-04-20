Оккупанты пытаются наступать, но несут тяжелые потери: Генштаб назвал самые горячие точки

Российские войска ищут слабые места в обороне по всей линии столкновения, при этом несут значительные потери.

По состоянию на утро 20 апреля, 56-го дня полномасштабного вторжения россии в Украину противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 20 апреля на странице в Facebook.

Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов российской авиацией по объектам на территории Украины с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибривне. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Читайте также: Категория В регионах ВСУ возобновили контроль над городом на Донбассе На других фронтах врагам тоже не удалось прорваться.

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают производить обстрелы передовых позиций наших войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населённых пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.

Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населённого пункта Попасная. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется.

В Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Основные усилия противник сосредотачивается на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занимаемых рубежей, совершает обстрелы позиций наших войск. Ведение боевых действий в районе населенного пункта Александровка.

В дальнейшем российские оккупанты продолжат оказывать огненное влияние на позиции наших войск и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены девять воздушных целей: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА разных типов и крылатая ракета.

Отметим, что согласно картам боевых действий на 20 апреля, В Мариуполе защитники продолжают оказывать сопротивление, оттягивая на себя внимание армии рф от многих других важных точек фронта.