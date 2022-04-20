Война - день 56: россияне штурмуют юг, восток и бомбят Мариуполь, а Запад помогает Украине тяжелым вооружением

Оперативно о главном 20 апреля

Украина защищается от российского широкомасштабного вторжения 56 день. Начавшееся накануне наступление российских войск на юге и востоке Украины благодаря украинским защитникам пока не дало противнику каких-либо существенных результатов в военном плане, однако россияне не останавливаются и кроме военных целей безостановочно бомбят гражданскую инфраструктуру и населенные пункты. Отдельной болевой точкой Украины остается осажденный Мариуполь, где вражеские войска чередуют неудачные штурмы украинских позиций и бомбежки сверхтяжелыми авиабомбами удерживаемого украинскими защитниками завода и убежищ с гражданским населением. Тем временем в Европе, США и Канаде принимают сверхважные для Украины решения о помощи как вооружением и бронетехникой, так и тяжелой артиллерией.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 20 апреля. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские оккупанты нанесли удары по больнице в Баштанке Николаевской области, есть раненые, сообщает глава областного совета Анна Замазеева.

В США продолжают рассматривать варианты новых санкций против россии и не исключено, что такие меры могут быть приняты уже на этой неделе, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Напомним, что о главных событиях 17 апреля можно узнать в материале: "Война — день 53: на юге и востоке Украины продолжаются ожесточенные бои с захватчиками, а против россии усиливают транспортную блокаду".

Ключевые события российско-украинской войны за 18 апреля читайте здесь: "Война — день 54: ВСУ освобождают Харьковщину, оккупанты со злости палят ракетами".

А информация за 19 апреля доступна в материале: "Война — день 55: россияне перешли в наступление на востоке и юге Украины и бомбят города".