Украинских военных снабдили мощным оружием.

Бойцы полка "Азов" продолжают уничтожать российских оккупантов в заблокированном Мариуполе, где идут ожесточенные бои.

Во вторник, 19 апреля, украинские воины поделились кадрами блестящего уничтожения вражеского БТР.

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На видео боец отдельного отряда специального назначения "Азов" одним выстрелом уничтожает бронетранспортер российских оккупантов.

Как отметил журналист Петр Шуклинов, чудо-оружие в руках украинского бойца – ручной противотанковый гранатомет MATADOR немецко-сингапурского производства. По его словам, тысячи единиц таких РПГ поставила в Украину Германия в качестве помощи, и останавливаться она не планирует.

Гранатомет Matador

MATADOR – одноразовый 90-миллиметровый ручной противотанковый гранатомет, разработанный в сотрудничестве Израиля и Сингапура. Боеголовка РПГ эффективна как против брони автомобиля, так и против кирпичных стен. Оружие имеет небольшую отдачу, что делает его безопасным для работы в ограниченном пространстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Германия намерена значительно усилить возможности ВСУ, выделив на нужды украинских защитников более миллиарда евро.

В то же время депутат Бундестага Маркус Фабер подтвердил, что Германия начнет поставки тяжелой техники в Украину.

Пока неизвестно, о каком оружии идет речь, однако компания Rheinmetall уже заявила о готовности поставить в нашу страну танки Leopard 1 и БМП Marder. Вместе с тем компания Krauss-Maffei Wegmann предложила закупить САУ Panzerhaubitze 2000 на сумму 1,7 млрд евро.