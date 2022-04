Украинские защитники не сдаются: что сейчас происходит в Мариуполе (карта боев)

Основной очаг сопротивления украинских военных — на заводе "Азовсталь"

Украинский город Мариуполь уже 54 дня держит оборону от российских захватчиков. Город подвергается постоянным обстрелам и большая его часть уже занята российскими войсками. Тем людям, которые выжили под огнем и без пищи, оккупанты предложили разгребать завалы за еду.

Согласно картам и аналитике от The Institute for the Study of War, кроме занятого украинскими военными завода "Азовсталь", очаги сопротивления защитников Мариуполя есть и в других частях города.

Если сравнить карты за последние и предпоследние сутки, то видно, что оценочная российская передовая сдвинулась (отмечена розовым) и расширилась территория города над которой заявлен контроль россии (желтое) — предполагается, что войска рф захватили часть территорий к северу от завода.

Карта боев в Мариуполе по итогам 16 и 17 апреля

Завод "Азовсталь" в Мариуполе подвергается практически постоянному обстрелу со стороны российских войск — они хотят, чтобы украинские защитники сдались.

Аналитики считают, что несмотря на слова украинского Генштаба, российским войскам удалось как минимум частично захватить порт — их присутствие подтверждено в ключевых местах на юго-западе города, среди них — портовое управление и здание прокуратуры. Предполагается наличие групп украинских защитников, которые сражаются в окружении за пределами завода "Азовсталь". Часть из них — морпехи 36-й бригады на днях прорвались к "Азову".

россия пытается заставить украинских воинов сдаться, наносят мощные удары по городу, в том числе и со стратегических самолетов-бомбардировщиков. Не щадят они и места, где могут оставаться мирные жители.

Эксперты считают, что захват Мариуполя случится на неделе, хоть и с большими потерями российских сил. Тем временем в городе остается еще немало гражданского населения, часть из которого находится на "Азовстали". Об этом сообщили ряд источников, в убежищах на заводе около тысячи человек, среди них дети.

Сообщается, что россия планирует бомбежку территории завода авиационными бомбами.

