Арестович озвучил план возможного спасения Мариуполя: есть одно "но"

Тяжелое оружие Запада помогло бы освободить Мариуполь.

Вооруженные силы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы Запад в необходимых количествах предоставил Украине тяжелое оружие.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

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"Оружие Запада уже эффективно работает на поле боя, но его крайне мало для решения наших задач, которые заключаются в том, чтобы остановить, разгромить и перейти в наступление. Выбить их с нашей земли", — рассказал Арестович.

По словам советника главы ОП, если будет поставлено тяжелое вооружение, то шанс на деблокаду Мариуполя в разы увеличивается.

"Как вариант, отвлечь их внимание в другом месте, а после обменять на Мариуполь", — пояснил Арестович.

Напомним, защитники Мариуполя держат оборону города и до последнего не сдают позиции. Ранее Арестович сообщил, что благодаря успешному, но крайне рискованному маневру, "азовцы" в Мариуполе получили существенное подкрепление.

Согласно картам боевых действий на 18 апреля, кроме занятого украинскими военными завода "Азовсталь", очаги сопротивления защитников Мариуполя есть и в других частях города.