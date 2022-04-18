Укр

Арестович озвучил план возможного спасения Мариуполя: есть одно "но"

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
1631
Мариуполь уже 54 дня держит оборону от российских захватчиков Новость обновлена 18 апреля 2022, 08:51
Мариуполь уже 54 дня держит оборону от российских захватчиков

Тяжелое оружие Запада помогло бы освободить Мариуполь.

Вооруженные силы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы Запад в необходимых количествах предоставил Украине тяжелое оружие.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

"Оружие Запада уже эффективно работает на поле боя, но его крайне мало для решения наших задач, которые заключаются в том, чтобы остановить, разгромить и перейти в наступление. Выбить их с нашей земли", — рассказал Арестович.

По словам советника главы ОП, если будет поставлено тяжелое вооружение, то шанс на деблокаду Мариуполя в разы увеличивается.

"Как вариант, отвлечь их внимание в другом месте, а после обменять на Мариуполь", — пояснил Арестович.

Напомним, защитники Мариуполя держат оборону города и до последнего не сдают позиции. Ранее Арестович сообщил, что благодаря успешному, но крайне рискованному маневру, "азовцы" в Мариуполе получили существенное подкрепление.

Согласно картам боевых действий на 18 апреля, кроме занятого украинскими военными завода "Азовсталь", очаги сопротивления защитников Мариуполя есть и в других частях города.

Теги:
#Мариуполь #Алексей Арестович #Арестович
Кирилл Буданов не уточнил, когда это будет сделано
В регионах
Мариуполь будет деблокирован: глава разведки сделал громкое заявление
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кирилл Буданов не уточнил, когда это будет сделано
Мариуполь будет деблокирован: глава разведки сделал громкое заявление
Дата публикации
Категория
Дым над Львовом сегодня утром
Россияне ударили по Киеву и Львову: фото и детали
Дата публикации
Категория
Тонет крейсер
А где же шторм? Фото горящей "Москвы" перед потоплением насмешили украинцев
Дата публикации
Категория
Сожжённая техника россиян
Полный захват Донбасса пока отложили: Генштаб назвал основную цель оккупантов в Украине
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают отражать атаки российских захватчиков
Война — день 54: ВСУ освобождают Харьковщину, оккупанты со злости палят ракетами