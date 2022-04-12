Верные всегда: Герои-морпехи записали новое видео из Мариуполя и поблагодарили украинцев

Морпехам очень нужна помощь и счет идет на часы.

Защитники Мариуполя записали видеообращение к украинцам и рассказали, что держат оборону города и до последнего не сдают позиции.

Видео морпехов разместила журналистка Наталья Нагорна у Facebook 12 апреля.

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Она пишет, что парни держаться, но им нужна помощь и счет идет на часы.

"Морская пехота в Мариуполе сейчас. Чтобы никто не мог сказать "их просто взломали". До сих пор держатся, но нечем держаться. Я прошу тех, кто может помочь – оказать помощь ребятам. Они пока живы, они не в плену. Но сколько еще так "продержатся" – счет на часы", — прокомментировала она пост.

На видео бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты рассказали, что до последнего держали и держат оборону Мариуполя.

"Мы не сдавали позиции, мы держали каждую часть этого города, но реалии такие, что город оказался в блокаде, в кольце. Ни одного подвозу продовольствия, боеприпасов не происходило. Мы благодарны каждому украинцу, который верил в морскую пехоту и продолжает верить. На этой вере мы продержались так долго и мы не оставили своих позиций, оставались верны всегда, и остаемся верны. Слава Украине! Героям слава!", — рассказал военный.

Еще на одном видео морпехи попросили всех украинцев "стоять до конца, до победы" и помнить цену этого сопротивления.

Отметим, что накануне появилось сообщение от одного из морпехов 36-й бригады, где он рассказал о тяжелой ситуации в городе. В своем посте он написал, что многие военные погибли, а у оставшихся нет средств для эффективного отражения атак противника.

После чего командир полка Святослав Паламарь обратился к гражданам всех стран мира с призывом выходить на улицы под украинскими флагами.

Напомним, Мариуполь находиться в блокаде с 1 марта. В городе нет света, газа, воды и еды. В городе погибли тысячи, а, по оценкам местных властей, возможно и десятки тысяч мирных жителей.

Президент Владимир Зеленский считает, что бои за восток Украины и, в частности, за Мариуполь, определят ход войны – и если ВСУ потерпят поражение, россияне могут покинуть переговоры и снова оккупировать деоккупированные территории.