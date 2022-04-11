Крайнее сражение за Мариуполь? Пост украинских морпехов наделал шуму в сети — правда это или фейк

Власти хранят молчание по поводу сообщения о катастрофическом положении защитников Украины

Мариуполь — самый тяжелый участок фронта, жесткие бои на котором идут с первого дня открытого вторжения армии РФ. В понедельник, 11 апреля, на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, бойцы которой как раз защищают портовый город, был опубликован пост о тяжелой ситуации в городе.

В сообщении говорится об отсутствии возможностей для дальнейшего сопротивления, поскольку многие военные погибли, а у оставшихся нет средств для эффективного отражения атак противника.

Опубликованный текст многим показался фейком

Отметим, что первой реакцией украинцев было подозрение, что страницу бригады могли сломать.

В посте также говорилось, что морпехов в ближайшее время может ожидать крайнее сражение, в которое они пойдут уже в рукопашную.

Через несколько часов после публикации поста на него отреагировала депутат Киевского горсовета Алина Михайлова, которая с начала войны воюет в рядах ДУК ПС вместе со своим парнем — Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом (позывной "Да Винчи").

"Как бы всем ни хотелось думать, что текст от морпехов это фейк, диверсия и хакерская атака — все, что там написано — это правда. И никому из нас не судить оставшихся там людей, которые продолжают находиться в аду, и, несмотря на все — продолжают с остатками оружия борьбу", — написала Михайлова.

Отметим, что в комментариях возникало много вопросов по поводу языка, на котором опубликовано обращение и даже по поводу эмблемы страницы 36-й бригады, содержащей вражескую букву Z. Впрочем, фотография эмблемы была опубликована еще в начале февраля, за три недели до вторжения рф.

Фирменная буква "З" вызвала недоверие к официальности страницы морпехов

Также ситуацию в Мариуполе прокомментировал журналист, главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов, активно освещающий события на фронтах.

"Ситуация в Мариуполе действительно критическая. Это очевидно по обстановке и видео, даже без каких-либо писем. Российские войска имели многократное преимущество в силах, когда начали штурм со всех сторон 1 марта. Сейчас после более 40 суток непрерывного штурма, российские войска захватили большую часть города, и усилили сейчас свою группировку, чтобы полностью захватить Мариуполь. Враг имеет абсолютное преимущество в авиации, артиллерии, танках", — констатирует Бутусов.

Бутусов считает, что оборона Мариуполя оставляет Украине шансы выбить противника с юга.

Журналист также обратил внимание на обращение заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара (позывное "Калина"), опубликованное 10 апреля. В обращении "Калина" отметил, что никто из политиков, говорящих о поддержке бойцов в Мариуполе "уже больше двух недель не снимает трубку".

На момент публикации нам не удалось получить официальный комментарий от представителей власти по ситуации в городе в целом и посту 36-й бригады в частности. Официальные страницы ВМС на Генштаба хранят молчание. Источники сообщили, что в настоящее время проводится проверка фактов, указанных в публикации.

Отметим, что город Мариуполь практически полностью уничтожен. Пока бойцы, среди которых морпехи 36-й бригады и полк "Азов", обороняются на территориях заводов. Их позиции находятся под постоянными ракетными и авиаударами. Штурмуют город элитные подразделения российских кафиров, которые несут серьезные потери.

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И военное командование, и президент Владимир Зеленский неоднократно отмечали героизм защитников Мариуполя, поскольку оборона города оттянула большую часть войск на его штурм, а значит, облегчила ситуацию на других участках фронта. Впрочем, пока деблокировать город невозможно. Часть раненых военных удалось вывезти вертолетами.

Также в городе погибли тысячи, а, по оценкам местных властей, возможно и десятки тысяч мирных жителей. Точную цифру назвать невозможно. Часть местных жителей намеренно вывезли в Россию.