Российские войска в попытках взять Мариуполь несут большие потери - военный аналитик

Россияне не наступают со стороны оккупированного Донецка благодаря обороне украинских защитников Мариуполя

Российские войска не предпринимают попыток продвинуться вглубь Украины со стороны оккупированного Донецка из-за того, что украинские воины, которые держат оборону в осажденном и буквально равняемом с землей российской артиллерией Мариуполе, продолжают успешно давать отпор и наносить существенные потери врагу.

Таким мнением поделился австрийский военный аналитик, эксперт по применению боевой авиации Томас Купер. Перевод на украинский язык осуществили доцент Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Ростислав Семкив и Николай Ковальчук.

"Видимо, 8-я общевойсковая армия не может продвигаться к западу от Донецка потому, что украинский гарнизон в Мариуполе до сих пор удерживает город. То есть мизинцеву (командующему 8-й армией) не хватает сил для наступления в западном направлении, его подразделения скованы боями", — пишет он.

По словам аналитика, держащие оборону в Мариуполе украинские военнослужащие успешно отбивают все попытки врага полностью захватить город и при этом наносят существенный урон россянам.

"Похоже, российская армия вместе с кадыровцами росгвардии испытывают огромные проблемы в боях с полком "Азов" в районе завода "Азовсталь": полк до сих пор контролирует большинство территории завода и прилегающую часть порта: даже французские неонацисты, "принадлежащие" к росгвардии, сообщают о тяжелых потери россиян (да, иногда приходится проверять их сайты за неимением других источников…)", — пишет Купер.

Вместе с тем, он отмечает проблемы для украинских войск на другом направлении обороны Мариуполя: на северной стороне периметра 36-я бригада украинской морской пехоты пока не выбила россиян из здания администрации Кальмиусского района.

Как сообщалось, днем 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о деблокировке военными Мариуполя пока речи не идет.