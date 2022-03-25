Власти Мариуполя назвали число погибших в разрушенном россией драмтеатре

В горсовете подчеркнули, что российские оккупанты прекрасно знали, что наносят удар по детям и мирным жителям

В результате бомбардировки драматического театра в Мариуполе самолетом российских оккупантов погибло около 300 человек.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на слова очевидцев. Точного подтверждения именно этого количества погибших пока нет.

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"К сожалению, начинаем этот день с плохих новостей. От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном", — говорится в сообщении горсовета.

В горсовете подчеркнули, что российские оккупанты прекрасно знали, что наносят удар по детям и мирным жителям.

"Оккупант знал куда бьет. Знал какие могут быть последствия и все равно бомбы упали на место, ставшее убежищем для сотен мариупольцев. Не может быть и никогда не будет объяснения этой нечеловеческой жестокости. Как никогда и не будет прощения тем, кто принес в наш дом разруху, боль и страдания", — написали в горсовете.

Как сообщалось ранее, российская авиация нанесла удар по зданию драмтеатра в среду, 16 марта. В тот момент в здании прятались сотни мирных жителей Мариуполя, в основном женщины и дети.

Судя по кадрам с места происшествия, оккупанты сбросили на здание мощную авиабомбу, из-за чего здание превратилось в руины. При этом известно, что по обе стороны здания горожане нарисовали две большие надписи "Дети", чтобы избежать бомбардировки. Впрочем, россиян это не остановило.

Утром 17 марта стало известно, что бомбоубежище выдержало удар, а потому уже утром из-под обломков здания начали эвакуировать напуганных, но все же живых людей.

Точные данные о том, какое количество людей погибло при бомбардировке ранее не сообщались.