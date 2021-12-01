Герой Украины с псевдо Да Винчи: если бы не война, он держал бы в руках не оружие, а кисти художника

Паренек с Ивано-Франковщины готовил себя к мирной творческой жизни, а нашел свое призвание на войне, став неординарным командиром

Настоящее

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" командиру 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Официальная трактовка заслуг звучит лаконично и не оригинально: "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Потому "Телеграф" решил подробнее изучить биографию Героя, основываясь на различных источниках. Основное известно точно – в 21 год Дмитрий стал стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК. А ровно месяц назад ему исполнилось всего 26 лет. При этом восьмой год он проводит на российско-украинской войне с сепаратистами и оккупантами.

Прошлое

Родился Дмитрий, как свидетельствует официальный сайт "Правого сектора" 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянское Галичского района Ивано-Франковской области (ныне село относится к Бурштынской городской общине Ивано-Франковского района). По национальности – украинец, по вероисповеданию — христианин, греко-католик.

Знакомьтесь: Герой Украины

Учился будущий Герой в Бовшевской общеобразовательной школе, после которой поступил в художественный лицей – тяготел к творчеству. Вспоминает, что и коллажи делал, и с кожей работал, и ковка по металлу ему нравилась. А когда проходил практику у крестного, который изготвавливал памятники, то и с гранитом познакомился.

Но был пареньком разносторонне увлеченным. По его же рассказам, в юном возрасте он увлекался и "черной археологией", проводя раскопки в местах боев Второй мировой войны, а еще много времени посвящал спорту – занимался легкой атлетикой, футболом, греблей на байдарках и каноэ. А тут начался Майдан. И любознательного юношу заинтересовало народное восстание. В Киев он отправился посомтреть "что" да "как", задержался там на полмесяца. Почувствовал, что и его место здесь, но сначала сдал экзамены, а затем вернулся в столицу.

Считает, что дали о себе знать родовые корни – его прадед воевал в составе Украинской Повстанческой армии. Диме об этом рассказывала бабушка. Тогда это было некоей романтикой, приключениями и он на родном подворье даже рыл окопы и обустраивал тайное убежище – "криївку". Пацаненком под впечатлением теленовостей о войне в далеком Ираке (2002 года) рыл "убежища" — в мирной Украине тогда никакой войны не предвиделось. Пригодилось детские навыки гораздо позже, когда требовалось создавать надежные укрытия для бойцов подразделения на донецкой земле.

Планы

Пожалуй, один из самых частых вопросов, который задают журналисты молодому боевому командиру, это вопрос о его дальнейших планах на жизнь. На послевоенную, разумеется. Вот только войне не видно конца, а потому о кистях, красках, резце и прочих атрибутах художника Дмитрий уже не рассуждает. "У меня нет колоссальных планов на будущее. Война идет. Но в моей жизни все теперь по-любому будет связано с военным делом. Многие люди, пришедшие из гражданской жизни на войну, себя обрели именно здесь.

Народ оценил заслуги раньше, чем государство

В интервью организаторам проекта "Народный Герой Украины" – негосударственной награды, которой он был удостоен еще в июне 2017 года, Коцюбайло сказал: " У меня нет колоссальных планов на будущее. Война идет. Но в моей жизни все теперь по-любому будет связано с военным делом. Многие люди, пришедшие из гражданской жизни на войну, себя обрели именно здесь".

Война

Есть в его пока еще непродолжительной, но насыщенной событиями биографии один примечательный момент. Оказывается, когда в 16-летнем возрасте он проходил медкомиссию от военкомата, то просил маму "сделать что-нибудь", чтобы его не призвали в армию, так как никто из его товарищей идти служить не собирался. Сейчас он об этом вспоминает с усмешкой. Хотя небольшой период такой вот армии в его жизни-таки случился.

Но сначала, все же, был Майдан, где юноша и познакомился с представителями Правого сектора. Объясняет: "Они мне понравились как раз тем, что не флагами махали, не фигней занимались, а учились давать отпор, планировали четкие действия". И впервые под обстрелы он попал на столичной улице.

А уже после февральских событий его вместе с другими добровольцами направили в учебный центр "Десна", где начали готовить к войне. Но требовали отнюдь не то, что пригодится при встрече с врагом. Вспоминает: "Из нас жестоко делали солдат. На Майдане мы ходили, кто хотел. А тут пуговица расстегнута – и ты уже отжимаешься. Доходило до того, что мы даже песни пели, когда шли в казарму". Но он очень хотел попасть на войну, потому и остался.

Первым настоящим боем для уроженца Ивано-Франковщины стало сражение за Красноармейск. Затем воевали за Покровск, за Карловку, за Пески и Саур-Могилу. Одно из первых страшных впечатлений осталось от села Степановка, где осталась колонна сожженной врагами украинской техники… Чудом повезло не оказаться в окружении. До России было рукой подавть и именно оттуда по Украине стреляли из "Градов".

Защищая страну

18-летнего Дмитрия назначили старшим отделения, и сначала он руководил действиями 10 сослуживцев, многие из которых были старше его по возрасту. На следующий год, в 2015-м, когда командира роты назначили начальником штаба 5-го батальона, руководство ротой перешло к нему. Сам боец признается, что он большего может достичь, оставаясь на "нелегальном", "партизанском" положении, чем в армии официальной. А с недалеким (или уже далеким) прошлым его соединяет позывной "Да Винчи", к которому в их подразделении добавляется еще слово "Друг": Друг Да Винчи.

Надежные друзья-побратимы

Оказываясь в горячих точках, бесстрашный командир, который всегда действует продуманно, но никогда не прячется за других, уцелел, но был ранен. В 2014-м ему в лицо прилетел осколок снаряда, разорвав губу и выбив зуб. Другим осколком была перебита ключица, где медикам пришлось устанавливать скрепляющую пластину, повреждены ребра. Что ж, как говорится, шрамы украшают мужчин. Но расслабляться на больничной койке Дмитрий не стал, как только врачи сократили манипуляции с его ранами, покинул медицинское учреждение и, навестив родных на Закарпатье, вернулся в строй.

Среди множества комментариев, которыми сопровождается информация о его награждении в соцсетях и на новостных сайтах, встретился и такой от Елены Кондриковой: "Не узнать того худенького раненого паренька в "Мечке" (Днепропетровской больнице им. Мечникова – Авт.) в 14-м. Война в мою жизнь вышла с теми мальчишками, которых я увидела в палате. Один был Дмитрий, а второй с обожженным лицом и нитями, торчащими над губами. Сколько буду жить – буду видеть этих детей. Пусть судьба будет длинной и светлой, как твоя душа, Дмитрий! Поздравляю, Герой!".

Такое вот "творчество" на передовой

Но были среди страшных и опасных периодов на передовой и неожиданные позитивные события. Например, однажды командир Первой штурмовой роты ДУК ПС Дмитрий Коцюбайло сообщил, что военнослужащие роты сварили малый герб Украины из… 122 гильз.

Сварили самый большой трезубец

И это изделие сразу же стало достижением, внесенным в Национальный реестр рекордов Украины как "Самый большой трезубец из гильз противотанковых снарядов". Посвятили этот мемориал погибшим бойцам-добровольцам.

Нашли применение отстреляным гильзам

Семья

Защищая всю Украину, Дмитрий защищает и свою большую семью. Кроме него, у родителей еще четверо детей. У старшей сестры уже своя семья, в которой подрастает дочка — крестница Дмитрия. Папа отважного воина – архитектор, ну а мама – "архитектор семьи". Родным "правосек" в основном только звонит. Говорит, что семья знает: пока война не закончится (нашей, разумеется, победой), он не вернется.

Друзья

С друзьями ситуация такая: на "гражданке" их не осталось – мало кто хочет идти рисковать своей жизнью. Основные друзья – они же боевые побратимы. Тут можно привести оценку вклада Дмитрия их простыми словами. "Да Винчи — это живой пример идеологии освободительного движения в Украине, — пишет Сергей Сухомлин. — С начала войны он дома был пару раз и то время не исчисляется месяцами. Он убегал из госпиталей, понимая, что нужен подразделени. Не имея военного образования, он умело владеет видами оружия и системой управления подразделением. Он тактик, стратег и в АТО с 14-го года не получает ни зарплаты, ни возмещения за ранения, ни убд, но как настоящий националист будет на Донбассе до полного освобождения!".

Комментарии к награждению

"Не каждый командир и опытный офицер садится на танк и корректирует его выстрелы. А Да Винчи это делает, видя, как поражается цель — здания, в которых сидят уродцы, их блиндажики, огневые точки. При этом по нему работают. И я видела это своими глазами" – дополняет Виолетта Киртока.

"В 21 год командовать штурмовой ротой, в которой мужики есть под "полтос", в 15-м в Песках сделать фортефикационные сооружения, о которых до сих пор помнят, стрелять из ПТУРа так, что офицеры с 93-й говорят, что он с ПТУРом родился, этого уже, думаю, немало" – перечисляет Сергей Скала.

Впрочем, разве можно на паре страниц перечислить заслуги человека за несколько лет военных действий? Это все было проверено и доказано теми людьми, кто готовил представление на высшую награду государства.

Любовь

Но боец – он тоже обычный человек, а не машина-убийца. И после трех суровых лет у Дмитрия Коцюбайло случилась… любовь. Однажды командиру написала сообщение молодая волонтерка из числа "госпитальеров" (медицинский батальон "Госпитальеры"), с предложением помочь роте Да Винчи медикаментами. В ходе общения и возникли первые чувства. С тех пор Алина Михайлова практически неразлучны.

Любимая Алина всегда рядом

Девушка также вышла на защиту Украины еще на Майдан — сначала как волонтер разносила чай и бутерброды, а во время расстрелов помогала спасать раненых. Потом окончила курсы тактической медицины и отпраилась на восток Украины. Сначала помогала спасать раненых и оказывать помощь больным сама, со временем опыт позволил обучать других. Она также создала в подразделении Дмитрия специальную медслужбу. Затем к ее обязанностям добавилась еще и аэроразведка. Оба признаются, что любовь сделала их добрее и это отмечает даже окружение.

Враги

На фронте однозначно есть враги. Те, которые хотят отхватить кусок территории Украины и не жалеют ни своих, ни чужих, ни военных, ни гражданских. Фамилию и псевдо нашего Героя часто поминают вражеские СМИ.

Но страшнее — скрытые враги, те, что разваливают страну изнутри и направляют оружие в сторону патриотов здесь, на мирной территории. В августе 2018-го на подъезде к Орловке, со стороны Уманского, автомобиль командира штурмовой роты, возращавшегося со встречи в отделении помлиции Покровска, расстреляли.

Авто Дмитрия расстреляли в тылу

"По фрагменту пули, найденному в салоне машины, определено, что это калибр – 7,62 мм. Всего были три попадания, два из них – четко в пассажирские подголовники", – написал Дмитрий на своей Facebook-странице.

Пуля калибра 7,62

В результате никто не пострадал, но сам факт не может не настораживать.

Но теперь ему желают здоровья и удачи, за него молятся тысячи наших сограждан: "Здоровья! Ты нужен Украине живым!", "Великий сын Украины! Настоящий герой, именно на таких держится Украина! Пусть тебя Господь бережет!", "Святую обязанность исполняешь сынок! Защищаешь Родину! Пусть Бог хранит тебя!".

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