Александр "Редут" Трепак - настоящий герой российско-украинской войны, которого… не знали в лицо

Нынешние украинские офицеры приобретают знания в теории и на учениях, а совершенствуют их в боевых условиях, защищая независимость и территориальную целостность своей страны

О том, что двум выдающимся участникам боевых действий на Донбассе главой государства Владимиром Зеленским присвоены звания бригадных генералов (до 4 июня 2020 г. это ранг генерал-майора) с радостью и гордостью сообщил у себя на Фейсбук-странице Герой Украины Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи), о котором недавно рассказывал "Телеграф". "Звание генералов присвоено Александру Трепаку — командиру обороны ДАПа и Михаилу Драпатому, который выводил подразделения из Изварино и Краснопартизанска! Достойным боевым офицерам! Самые искренние поздравления! Это давно должно быть сделано!".

Дед "Редута" дошел до Берлина

Примечательно, что фамилия "Трепак" могла быть знакома не только части военнослужащих, но и цивильным гражданам, которые внимательно смотрели такие фильмы как "Аэропорт" и "Киборги", отражающие эпизоды защиты военнослужащими и добровольцами Донецкого аэропорта от сепаратистов и войск регулярной армии РФ. Командир 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго Александр Трепак с позывным "Редут" с 22 августа до начала октября 2014 года командовал обороной ДАП, продолжавшейся 242 дня.

Лицо главного героя скрыто намеренно

Вот только в первом (документальном) фильме лицо старшего военного начальника по обороне специально скрыто от зрителей, чтобы сохранить его инкогнито.

Титры из Фильма "Аэропорт"

А в полнометражном художественном фильме режиссера Ахтема Сеитаблаева, в котором Трепак стал прототипом одного из героев, его роль исполняет актер Роман Семисал.

Постер фильма "Киборги"

Да и на просторах интернета найти фотографии героического офицера почти невозможно, кроме, пожалуй, единственной – крупным планом и хорошего качества. При других его упоминаниях в новостях и на различных сайтах снимки отсутствуют или он изображен со спины, далеко, с лицом в глубокой тени – все это меры предосторожности для сохранения его жизни. Геройством не кичится, с журналистами спецназовец общается мало и при этом не словоохотлив. 11 мая 2015 года в Киеве на премьере фильма "Аэропорт" полковник Трепак был также краток: "Я — никто без моих ребят. Именно солдаты делают своего командира. Они воспитывали меня в аэропорту и воспитывают сейчас – и на земле, и на небесах. Я хочу попросить прощения у тех шестнадцати ребят, которые погибли за время, пока я командовал обороной аэропорта".

Однако, благодаря различным публикациям, кое-что узнать об этом человеке удалось. Как свидетельствует Википедия, родился Александр Сергеевич Трепак 15 сентября 1976 года в семье военнослужащего.

На сайте "Новости Кропивницкого" рассказывается, что его прадедушка Матвей Трепак воевал в Первую мировую и во Вторую мировую войну. Правда, с фашистами сражался недолго – был комиссован после тяжелого ранения.

Матвей Трепак - ветеран двух войн

Вместе с ним защищать Родину отправился и 16-летний сын Стах Трепак: сначала был пехотинцем, затем – пулеметчиком, участвовал во взятии Берлина уже будучи водителем.

Стах Трепак брал Берлин

По стопам предков пошел и отец Александра — Сергей Трепак, выбрав для себя карьеру военного. Срочную службу отслужил разведчиком-радистом в 12-й отдельной бригаде специального назначении ГРУ ГШ. Остался на сверхстрочную, выучился в школе прапорщиков, а закончил службу начальником радиостанции в войсках связи Одесского военного округа.

Воин в четвертом поколении

Семейной традиции юноша изменять не стал и после окончания школы в 1993 году избрал военную карьеру, таким образом став военным в четвертом поколении. Учился в специализированном училище в Одессе. По его же воспоминаниям, на которые ссылается Информационный портал MY.UA Александр с детства увлекался чтением книг о казаках, князе Владимире, Петре Сагайдачном и других известных исторических личностях.

Далее биография Александра Трепака изложена еще более лаконично. Известно, что в период офицерской службы он занимал разные должности в разведывательных подразделениях ВСУ, служил в нескольких видах разведки: военной, радио- и информационной. С 2008 года Трепак проходил службу в рядах 3-го отдельного полка спецназначения, штаб которой расположен в городе Кировограде (ныне Кропивницкий), где стал командиром отряда спецназа.

Когда спецназовец выбирал себе позывной и чем руководствовался при его выборе – неизвестно. Но для тех, кто далек от военной терминологии, напомним: редут – слово старинное, им обозначали сомкнутое полевое укрепление с наружным рвом и бруствером, опорный пункт.

Отреставрированный старинный редут в Полтаве

О семье Александра Сергеевича никаких сведений не встречается. Хотя в фильме "Аэропорт" упоминаются его братья Алексей и Артем, которые на тот момент также были мобилизованы в армию. А еще сам полковник всего несколько слов сказал про своих двух сыновей, которые втайне от родителей развешивали украинские флаги в тыловом городе.

Оказывается, у современной отечественной истории могло быть иное развитие. Портал MY.UA рассказывает, что, по словам Александра Трепака, в 2014-м году украинских военных заставляли подписать групповое письмо к Виктору Януковичу, с просьбой навести порядок в стране. Затем должен был произойти силовой разгон Евромайдана, организованный самими военными. Но военнослужащие на такое не пошли.

Первый орден – за личное мужество и героизм

Когда в начале 2014 года гражданское население страны еще не догадывалось, как могут развиваться дальнейшие события, военнослужащие уже предполагали тревожный вариант сценария. "Поэтому в начале марта разведывательные группы отбыли в восточные регионы выполнять соответствующие задачи. А в апреле подразделения спецназначения зашли в международный аэропорт "Донецк" – рассказывал полковник Александр Трепак изданию "Цензор.НЕТ".

Сначала Трепак с несколькими разведывательными группами направился в район города Артемовск. Там они охраняли Центр обеспечения бронетанковым вооружением, а в селе Парасковеевка — базу хранения стрелкового оружия. 7 июня 2014 года командир Центра полковник Владимир Чобиток в ходе стычки с террористами был тяжело ранен. Группа специального назначения начала операцию по его поиску и эвакуации.

Аэропорт - "Донецкая крепость"

Александр Трепак с восемью бойцами захватили блокпост сепаратистов на въезде в город и в течение трех часов удерживали его, обеспечив коридор безопасности для доставки командира Центра второй подгруппой к месту эвакуации вертолетом. Трепак был ранен в ногу, но от эвакуации отказался. Бои с сепаратистами продолжались еще двое суток: сначала противник со стороны Горловки намеревался завладеть бронетехникой и стрелковым оружием, но спецназовцы, которые и составляли костяк защитников ДАПа, подготовились к приему непрошенных гостей, выставив посты и секреты. Штурмовать арсенал с боеприпасами боевики пытались при поддержке минометного огня и танка Т-64, однако киборгам удалось заглушить миномет и нанести удар вражеской технике.

За успешное выполнение этой задачи в июле 2014-го Александр Трепак получил воинское звание "полковник", ему также были вручены орден Богдана Хмельницкого III степени – "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" и именное огнестрельное оружие.

Флаг с подписями "киборгов"

Подлечившись в госпитале, в августе 2014-го спецназовец вернулся на передовую. Будучи старшим военным начальником по обороне территории международного аэропорта "Донецк" Трепак организовал контрдиверсионную и контрзасадную работу в окрестностях аэропорта, что сделало невозможным попытки противника перекрыть "дорогу жизни", по которой в аэропорт доставлялись продукты и боеприпасы. Впрочем, поначалу в огромных складах аэропорта запасы продовольствия имелись. Но вот хлеба там не было и защитники просили волонтеров передать им или хлеб или дрожи, чтобы они сами могли испечь его. Зато в избытке и ассортименте были алкогольные напитки.

Интересное воспоминание офицера по этому поводу приводит портал "Битва за Украину" — "А то, что находилось в магазинах Duty Free, я с командным составом "отсортировал", максимально удалив оттуда спиртное: если бы свободный доступ к запасам элитного алкоголя остался, то ДАП, наверное, не продержался бы 242 дня. Мы перегрузили все это богатство в автомобиль, который отогнали в известное нам место, а "сепары" его нечаянно разбомбили. Остальные продукты из этих магазинов мы понемногу поедали".

Высшую оценку действиям защитников дали противники

Это сейчас слово "киборги" в нашей стране однозначно ассоциируется с защитниками донецкого аэропорта. А возникло оно именно в эти горячие сентябрьские дни и стало известно благодаря перехваченным переговорам боевиков: "Мы не можем их выбить. Они, как киборги…". В большей мере столь лестная оценка противником боеспособности наших воинов относится к взаимодействию 3-го полка, 93-й бригады и ДУК "Правый сектор".

Скриншот фильма "Аэропорт": переговоры боевиков

В конце сентября в остове аэропорта, сданного в эксплуатацию всего лишь за два года до войны и названного в честь композитора Сергея Прокофьева, развернулись страшные бои. 28 сентября в здание, где размещался последний рубеж обороны и командный пункт "Редута", ворвалась штурмовая группа наемников "Оплота" и захватила первый этаж.

Отражали атаку защитники под командованием "Редута". В фильме "Аэропорт" боевые побратимы Трепака рассказывают, что тот умудрялся и командовать бойцами, поддерживая связь, ради которой приходилось выходить на открытые участки, и лично участвовать в боях.

В один из моментов в челюсть Александра Сергеевича попал осколок. Позвали медика, сфотографировали, вынули осколок, продезинфицировали рану – и все вернулись к исполнению своих обязанностей. Все эти дни численному перевесу сил противника противостояло мужество, самоотверженность и профессионализм украинских бойцов, которые 8 танков подбили, один поврежденный танк захватили, уничтожили более 270-ти оккупантов и несколько взяли в плен нескольких оккупантов. Перечислить здесь десятки успешных боевых заданий по защите "Донецкой крепости", выполненных подчиненными "Сергеевича", нереально — лучше пересмотреть "Аэропорт", где повествование ведется самими участниками и очевидцами событий.

В начале октября полковник отказался покидать аэропорт по ротации, но вскоре получил серьезные ранения и был эвакуирован в тыл. Был представлен к очередной награде и в октябре 2014-го награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени. В феврале 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко присвоил Александру Трепаку звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Указ о присвоении звания Героя Украины

23 марта 2016 года Трепак был назначен командиром Кировоградского 3-го полка спецназначения. "Александр Сергеевич — это для нашей армии одно из уникальных, и пока что, увы, редких явлений. Полковник, у которого есть волевые качества настоящего лидера, и который не боится начальства! – так оценил это назначение журналист Юрий Бутусов. — Более того, Александр Сергеевич — интеллектуал, любит читать, и обладает редким критическим мышлением. Ни слава, ни почести его не меняют — он остается внимательным и скромным человеком. Назначение Трепака командиром части — это первое кадровое назначение в спецназе за время войны на таком уровне, которое позволяет говорить о профессиональном подходе и реальных изменениях".

Во время военной службы Александр Трепак учился в Национальном университете обороны Украины им. А. Черняховского и в июне 2017-го получил диплом магистра. А в ноябре прошлого года Александр "Редут" Трепак перешел на новую ступень военной карьеры: после 4,5 лет попрощался с боевым знаменем 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго.

Прощание с боевым знаменем

В настоящее время он является начальником штаба — заместителем командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Александр Трепак стал бригадным генералом

Пожалуй, если бы не агрессия соседнего государства и не случилось оккупации части Донецкой и Луганской областей, то о доблестном военнослужащем широкая общественность никогда бы не узнала. Но именно он делает все необходимое, чтобы на всю территорию Украину вернулись мир и спокойствие.

Как известно, в последние недели все чаще заговорили о вероятности нового военного вторжения войск РФ в Украину. Эта тема была основной во время беседы президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. В Минобороны Украины ответили на угрозы, пообещав россиянам "кровавую бойню", если Москва вдруг решится пойти в наступление.