Украинский солдат пробежал 270 км и планирует побить мировой марафонский рекорд

Нынешнюю сверхдлинную дистанцию воин считает тренировочной на пути к своей мечте

Кому-то подбежать до остановки, торопясь на автобус, уже сложно – замучает одышка. Кто-то вообще не считает нужным так напрягаться. Но с каждым годом все больше наших соотечественников разного возраста открывают для себя такой вид спортивной активности как бег – и ежедневно пробежаться 5-10-15, а то и больше километров считают для себя и удовольствием, и жизненной необходимостью. При этом большинство из них не являются профессиональными спортсменами.

Так и за плечами 22-летнего уроженца Тернопольщины, а ныне военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Вооруженных сил Украины, дислоцирующейся во Владимире-Волынском, Николая Лугового пока еще нет значимых достижений в официальных спортивных состязаниях и нет спортивных титулов.

Николай Луговой устал, но счастлив

Однако цели у молодого человека амбициозные. И на пути к ним он уже совершил сверхдлинный забег, удивив выносливостью окружающих и даже превысив собственные расчеты: всего за 27 часов преодолел расстояние в 270 км от Владимира-Волынского до Львова и назад – посвятив ультрамарафон седьмой годовщине создания воинской части, которая будет отмечаться 10 декабря.

Расстояние между городами воин преодолел дважды

27 ноября в 19:30 уставший, но радостный Николай финишировал возле Славянского парка, откуда чуть более суток назад стартовал.

Задумка военнослужащего удалась

"Я это сделал! Счастлив, что удалось воплотить свой замысел! – обратился к ожидавшим его побратимам. – Спасибо всем, кто в меня верил, и кто поддерживал меня! Впереди немало планов и километров, так что еще побегаем!".

"Телеграф" познакомился с выносливым бегуном.

Родом Николай из села Борщовка Лановецкого района Тернопольской области. Увлекся физкультурой, по его словам, лет с семи, тогда недолго занимался спортом под руководством Михаила Петровича Горошко. Затем учился в училище – не оставлял свое увлечение и там. Но все это было не профессионально, а любительски. В дальнейшем познакомился с тренером по триатлону из Одессы, который и занимается его нынешней подготовкой. В ходе тренировок легкоатлет совершает забеги из Владимира-Волынского до Нововолынска (около 20 км в одну сторону) или из Владимира до Луцка (75 км в одну сторону).

Здесь Николай стартовал и финишировал

"Общаться с тренером приходится по интернету, — объясняет Николай Луговой. — Тренировка – это не только бег, а также силовая подготовка, потому что необходимо укреплять мышцы. И сердце надо хорошо тренировать. Это целый комплекс упражнений".

В армии Николай уже около 4-х лет, немного служил на полигоне, потом перешел сюда в пехоту. Радуется, что и там и здесь ему попались хорошие коллективы. Но когда же он успевает тренироваться, оставаясь военнослужащим? Уверяет, что военная служба оставляет время на занятия спортом, а если какие-то трудности возникают, то есть люди, с которыми можно посоветоваться, подойти поговорить и решить возникший вопрос.

"Весь тренировочный процесс занимает 4-5 часов в день. Но тренироваться приходится только вечером после службы. То есть, в 17 часов заканчивается рабочий день, поехал домой, спокойно выкупался, в 18 часов можно с легкостью приступать к тренировке. У нас стадион сейчас находится на ремонте, но есть Славянский парк – там легко дышится, чистый воздух. И в части есть где тренироваться, один круг там примерно 1 километр составляет, есть турники и брусья – было бы желание".

А 270-километровый забег воин специально запланировал на выходные дни.

Город Львов - только середина маршрута

"За моим самочувствием следили два боевых медика нашей 14-й бригады, а автомобиль сопровождения предоставило предприятие «Гербор-Холдинг»".

Отвечая на вопрос о самом сложном участке пути, говорит, что вынес из данного забега важный урок, о котором в теории знал.

"Я думал, что дождь затруднит преодоление маршрута, но сложность оказалась в ином. Во Львове нас остановили корреспонденты, брали интервью. Мы там около часа побыли и назад уже было тяжело разгоняться, 30-40 км бежать было очень сложно. Теперь я точно знаю, что останавливаться никогда не надо, надо бежать-бежать до конца. Есть, пить – все на ходу. Что и подтвердила практика. Это стало мне уроком и больше я так поступать не буду".

Боевой дух легкоатлета поддерживали медики, а еще Николай через наушники слушал мотивационную музыку. Строго соблюдал рекомендации тренера — подкрепляться каждых 30 минут и больше пить жидкости. Родители одобрили его задумку, хотя и волновались, конечно. Очень переживала бабушка, когда узнала о планах внука: "Зачем ты мне такое говоришь – у меня сердце остановится!".

Николай замахнулся на рекорд кенийского бегуна

Свои тренировки Николай Луговой намерен продолжать и далее, так как готовится преодолеть марафонскую дистанцию (42 км 195 м) за 2:25 – 2:30 часа, то есть, с очень хорошим темпом.

Тренировки Николай будет продолжать

"Это будет моя следующая моя дистанция. А если я хочу сдать норматив на кандидата в мастера спорта Украины, то надо уже более скоростные дистанции делать. Допустим, 15-20 км бегать, но уже в более быстром темпе. Это все еще тренировочный процесс, потому что я планирую побить мировой рекорд на марафонской дистанции. В настоящее время рекорд на ней в октябре 2019 года поставил кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге – 1 час 59 минут. А для этого надо регулярно пробегать большие дистанции. Я сначала бегал 140 км, потом постепенно больше, за лето ставил планы пробегать 200 км. И я высчитывал – куда лучше бежать? Получалось, что хороший маршрут от Львова до Владимира-Волынского и назад. Плюс по пути хорошие горки есть, преодоление которых укрепляет сердце".

На страничке в/ч в Фейсбуке масса похвал Николаю

А с нового года Николай намерен перейти на новый уровень – то есть, суметь пробежать непрерывно 400 км. На этот раз планирует бежать в другом направлении, в Ровенскую область. Командование 14-й ОМБр тем временем готовится наградить целеустремленного бойца за столь необычный подарок ко дню рождения подразделения.

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