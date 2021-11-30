Український солдат пробіг 270 км та планує побити світовий марафонський рекорд

Нинішню наддовгу дистанцію воїн вважає тренувальною на шляху до своєї мрії

Комусь підбігти до зупинки, поспішаючи на автобус, вже складно – замучить задишка. Хтось взагалі не вважає за потрібне так напружуватися. Але з кожним роком все більше наших краян різного віку відкривають для себе такий вид спортивної активності як біг – і щодня пробігтися 5-10-15, а то й більше кілометрів вважають для себе задоволенням і життєвою необхідністю. При цьому більшість із них не є професійними спортсменами.

Так і за плечима 22-річного уродженця Тернопілля, а нині військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Збройних сил України, що дислокується у Володимирі-Волинському, Миколи Лугового поки що немає значних досягнень в офіційних спортивних змаганнях і немає спортивних титулів.

Микола Луговий втомився, але щасливий

Однак цілі у молодої людини амбітні. І на шляху до них він уже здійснив наддовгий забіг, здивувавши витривалістю оточення і навіть перевищивши власні розрахунки: всього за 27 годин подолав відстань у 270 км від Володимира-Волинського до Львова і назад – присвятивши ультрамарафон сьомій річниці створення військової частини, яка відзначатиметься 10 грудня.

Відстань між містами воїн подолав двічі

27 листопада о 19:30 втомлений, але радісний Микола фінішував біля Слов’янського парку, звідки трохи більше за добу тому стартував.

Задумка військовослужбовця вдалася

"Я це зробив! Щасливий, що вдалося втілити свій задум! — звернувся до побратимів, які чекали його. — Дякую всім, хто в мене вірив, і хто підтримував мене! Попереду чимало планів та кілометрів, тож ще побігаємо!".

"Телеграф" познайомився з витривалим бігуном.

Родом Микола із села Борщівка Лановецького району Тернопільської області. Захопився фізкультурою, за його словами, років із семи, тоді недовго займався спортом під керівництвом Михайла Петровича Горошка. Потім навчався в училищі – не залишав своє захоплення і там. Але все це було непрофесійно, аматорським захопленням. Надалі познайомився з тренером із тріатлону з Одеси, який і займається його нинішньою підготовкою. Під час тренувань легкоатлет здійснює забіги з Володимира-Волинського до Нововолинська (близько 20 км в один бік) або з Володимира до Луцька (75 км в один бік).

Тут Микола стартував та фінішував

"Спілкуватися з тренером доводиться інтернетом, — пояснює Микола Луговий. — Тренування — це не тільки біг, а також силова підготовка, тому що необхідно зміцнювати м’язи. І серце треба добре тренувати. Це цілий комплекс вправ".

В армії Микола вже близько 4 років, трохи служив на полігоні, потім перейшов сюди в піхоту. Радіє, що й там і тут йому попалися добрі колективи. Але коли він встигає тренуватися, залишаючись військовослужбовцем? Запевняє, що військова служба залишає час на заняття спортом, а якщо якісь труднощі виникають, то є люди, з якими можна порадитися, підійти поговорити та розвʼязати питання.

"Весь тренувальний процес займає 4-5 годин на день. Але тренуватися доводиться лише ввечері після служби. Тобто о 17 годині закінчується робочий день, поїхав додому, спокійно викупався, о 18 годині можна з легкістю приступати до тренування. У нас стадіон зараз знаходиться на ремонті, але є Слов’янський парк – там легко дихається, чисте повітря".

А 270-кілометровий забіг воїн спеціально запланував на вихідні.

Місто Львів – лише середина маршруту

"За моїм самопочуттям стежили два бойові медики нашої 14-ї бригади, а автомобіль супроводу надало підприємство "Гербор-Холдинг"".

Відповідаючи на запитання про найскладнішу ділянку шляху, каже, що виніс із цього забігу важливий урок, про який теоретично знав.

"Я думав, що дощ ускладнить подолання маршруту, але складність виявилася в іншому. У Львові нас зупинили кореспонденти, брали інтерв’ю. Ми там близько години побули й тому вже було важко знов розганятися, 30-40 км бігти було дуже складно. Тепер я точно знаю, що зупинятися ніколи не треба, треба бігти-бігти до кінця. Їсти, пити — все на ходу. Що і підтвердила практика. Це стало мені уроком і більше я так чинити не буду".

Бойовий дух легкоатлета підтримували медики, також Микола через навушники слухав мотиваційну музику. Строго дотримувався рекомендацій тренера — підкріплюватися кожні 30 хвилин і більше пити рідини. Батьки схвалили його задум, хоч і хвилювалися, звісно. Дуже переживала бабуся, коли дізналася про плани онука: "Навіщо ти таке мені кажеш — у мене серце зупиниться!".

Микола замахнувся на рекорд кенійського бігуна

Свої тренування Микола Луговий має намір продовжувати й надалі, оскільки готується подолати марафонську дистанцію (42 км 195 м) за 2,5 години або за 2:25, тобто з дуже гарним темпом.

Тренування Микола продовжуватиме

"Це буде наступна моя дистанція. А якщо я хочу здати норматив на кандидата у майстри спорту України, то треба вже більш швидкісні дистанції робити. Припустимо, 15-20 км бігати, але вже у швидшому темпі. Це все ще тренувальний процес, тому що я планую побити світовий рекорд на марафонській дистанції, зараз рекорд на ній у жовтні 2019 року поставив кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоґе – 1 годину 59 хвилин, а для цього треба регулярно пробігати великі дистанції. Я спочатку бігав 140 км, потім поступово більше, за літо ставив плани пробігати 200 км. І я вираховував – куди краще бігти? Виходило, що хороший маршрут від Львова до Володимира-Волинського і назад.

На сторінці в/ч у Фейсбуці маса похвал Миколі

А з нового року Микола має намір перейти на новий рівень – тобто зуміти пробігти безперервно 400 км. Цього разу планує бігти в іншому напрямку, до Рівненської області. Командування 14-го ОМБр тим часом готується нагородити цілеспрямованого бійця за такий незвичайний подарунок до дня народження підрозділу.

Раніше "Телеграф" розповів, хто з футболістів усьоме став володарем "Золотого м’яча".