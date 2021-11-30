Рекорд за всю історію нагороди: Мессі всьоме отримав "Золотий м’яч"

Ліонель Мессі всьоме став володарем "Золотого м’яча".

У Парижі відбулася 65-та щорічна церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу.

Власником "Золотого м’яча"-2021 став форвард "ПСЖ" та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Повідомляє France Football в Instagram.

34-річний футболіст виграв приз у 7-й раз, це рекордний показник. Раніше Мессі отримав "Золотий м’яч" чотири рази поспіль, з 2009-го по 2012-й, а також 2015-го та 2019-го. Минулого року нагороду вирішили не вручати через пандемію коронавірусу. 2021 року Мессі вперше виграв цей трофей, граючи за збірну Аргентини.

В результаті голосування до топ-5 також увійшли: Роберт Левандовскі (Польща, "Баварія"), Жоржіньо (Італія, "Челсі"), Карім Бензема (Франція, "Реал") та Н’Голо Канте (Франція, "Челсі").

Зазначимо, нагорода "Золотий м’яч" — щорічна футбольна нагорода, була заснована у 1956 році, яка присуджується найкращому футболісту календарного року французьким журналом France Football.

Є головною індивідуальною нагородою у футболі. Найкращого футболіста світу заочно обирають 180 спортивних оглядачів. 2020 року організатори премії вперше в її історії вирішили відмовитися від вручення нагороди через пандемію.

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