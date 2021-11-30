Рекорд за всю историю награды: Месси в седьмой раз получил "Золотой мяч"

Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотой мяча".

В Париже состоялась 65-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира.

Обладателем "Золотого мяча"- 2021 стал форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси. Сообщает France Football в Instagram.

34-летний футболист выиграл приз в 7-й раз, это рекордный показатель. Ранее Месси получил "Золотой мяч" четырежды подряд, с 2009-го по 2012-й, а также в 2015-м и 2019-м. В прошлом году награду решили не вручать из-за пандемии коронавируса. В 2021 году Месси впервые выиграл этот трофей, играя за сборную Аргентины.

В результате голосования в топ-5 также вошли: Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Жоржиньо (Италия, "Челси"), Карим Бензема (Франция, "Реал") и НʼГоло Канте (Франция, "Челси").

Отметим, награда "Золотой мяч" — ежегодная футбольная награда, была учреждена в 1956 году, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football.

Является главной индивидуальной наградой в футболе. Лучшего футболиста мира заочно выбирают 180 спортивных обозревателей. В 2020 году организаторы премии впервые в ее истории решили отказаться от вручения награды из-за пандемии.

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