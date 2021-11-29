Мессі виграв рекордний 7-й "Золотий м’яч"

Відбулася 65 церемонія вручення "Золотого м’яча".

У понеділок, 29 листопада, у Парижі відбулася церемонія вручення "Золотого-м’яча-2021". За підсумками голосування найкращим футболістом світу був визнаний аргентинець Ліонель Мессі, який у голосуванні випередив поляка Роберта Левандовські. Ліонель виграв цю нагороду в рекордний 7-й раз.

Про це повідомляє France Football в Instagram.

Додамо, що головними фаворитами на нагороду називалися аргентинський нападник ПСЖ Ліонель Мессі та польський форвард "Баварії" Роберт Левандовскі. 2021 року Мессі виграв Кубок Америки, а також Кубок Іспанії. Крім того, він став найкращим бомбардиром та асистентом у чемпіонаті Іспанії. Роберт Левандовські виграв чемпіонат Німеччини, Суперкубок Німеччини, а також Клубний чемпіонат світу. Крім того, багато хто відзначав як фаворита італійського півзахисника "Челсі" Жоржіньо, який виграв і Лігу чемпіонів, і Євро-2020.

Реакція дітей Мессі на перемогу батька:

Додамо, що найкращим молодим футболістом за версією France Football став півзахисник "Барселони" Педрі.

Найкращим бомбардиром став Роберт Левандовські.

Нагороду найкращого воротаря виграв кіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма.

Найкращою футболісткою світу була визнана іспанка Алексія Путельяс з "Барселони".

Нагадаємо, минулим володарем "Золотого м’яча" був Мессі, який у 2019 році виграв свій шостий ЗМ. У 2020 році нагорода не розігрувалась за рішенням France Football через пандемію коронавірусу. У тому році головним фаворитом на нагороду був Левандовскі, який провів феноменальний сезон у "Баварії".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ліонель Мессі віддав три гольові передачі у матчі чемпіонату Франції з "Сент-Етьєном" (1:3). У цьому поєдинку жахливу травму отримав бразилець Неймар.