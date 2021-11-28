Неймар залишив стадіон на милицях після жахливої травми у матчі (відео)

Нога бразильця опинилася у неприродному положені.

У неділю, 28 листопада, ПСЖ, який днями програв "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів, проводив гостьовий поєдинок 15-го туру чемпіонату Франції 2021/22 проти "Сент-Етьєна". Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 1:3, проте запам’яталася також страшною травмою Неймара.

Під завісу зустрічі за рахунку 1:2 на користь парижан Неймар боровся за м’яч з суперником, а в якийсь момент гомілковостоп бразильця неприродно вивернувся. Вінгер відразу впав і почав кричати від болю. Потім його на ношах винесли з поля. Після матчу Неймара помітили з милицями.

Відео травми Неймара:

Додамо, що гра завершилася з рахунком 1:3 на користь парижан, які зміцнили лідерство в турнірній таблиці Ліги 1. Відмінний матч провів аргентинець Ліонель Мессі, який оформив хет-трик з асистів.

Відеоогляд матчу "Сент-Етьєн" — ПСЖ:

ПСЖ з 40 очками лідирує у першості. У наступному турі столична команда має зіграти вдома проти Ніцци (01.12.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у чемпіонаті України був забитий гол на 10-й секунді матчу.