Рус

Неймар залишив стадіон на милицях після жахливої травми у матчі (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
71
Неймар Новина оновлена 28 листопада 2021, 17:57
Неймар

Нога бразильця опинилася у неприродному положені.

У неділю, 28 листопада, ПСЖ, який днями програв "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів, проводив гостьовий поєдинок 15-го туру чемпіонату Франції 2021/22 проти "Сент-Етьєна". Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 1:3, проте запам’яталася також страшною травмою Неймара.

Під завісу зустрічі за рахунку 1:2 на користь парижан Неймар боровся за м’яч з суперником, а в якийсь момент гомілковостоп бразильця неприродно вивернувся. Вінгер відразу впав і почав кричати від болю. Потім його на ношах винесли з поля. Після матчу Неймара помітили з милицями.

Відео травми Неймара:

Додамо, що гра завершилася з рахунком 1:3 на користь парижан, які зміцнили лідерство в турнірній таблиці Ліги 1. Відмінний матч провів аргентинець Ліонель Мессі, який оформив хет-трик з асистів.

Відеоогляд матчу "Сент-Етьєн" — ПСЖ:

ПСЖ з 40 очками лідирує у першості. У наступному турі столична команда має зіграти вдома проти Ніцци (01.12.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у чемпіонаті України був забитий гол на 10-й секунді матчу.

Теги:
#Футбол #ФК ПСЖ #Неймар #Ліга 1 #ФК Сент-Етьєн
Лікарня
Харків
Харківська область повернулася до "жовтої зони"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Лікарня
Харківська область повернулася до "жовтої зони"
Дата публікації
Категорія
Ініціатором стосунків між депутатами став Антон Поляков
До роману підштовхнули колишні: що Скороход розповіла про стосунки з Поляковим
Дата публікації
Категорія
Любомира Мандзій
Стало відомо, де і коли поховають колишню очільницю МОН Любомиру Мандзій
Дата публікації
Категорія
В Ізраїлі хочуть максимально обмежити поширення вірусу
Ізраїль закривається на карантин через "Омікрон": що зміниться
Дата публікації
Категорія
Крадія не цікавлять ліки, тільки гроші
У Києві невідомий розгромив три аптеки: подробиці та відео