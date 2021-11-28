Неймар покинул стадион на костылях после ужасной травмы в матче (видео)

Нога бразильца оказалась в неестественном положении.

В воскресенье, 28 ноября, ПСЖ, который на днях проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, проводил гостевой поединок 15-го тура чемпионата Франции 2021/22 против "Сент-Этьена". Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:3, однако запомнилась также и ужасной травмой Неймара.

Под занавес встречи при счете 1:2 в пользу парижан Неймар боролся за мяч с соперником, а в какой-то момент голеностоп бразильца неестественно вывернулся. Вингер тут же упал и начал кричать от боли. Затем его на носилках вынесли с поля. После матча Неймара заметили с костылями.

Видео травмы Неймара:

Добавим, что игра завершилась со счетом 1:3 в пользу парижан, которые упрочили лидерство в турнирной таблице Лиги 1. Отличный матч провел аргентинец Лионель Месси, оформивший хет-трик из ассистов.

Видеообзор матча "Сент-Этьен" — ПСЖ:

ПСЖ с 40 очками лидирует в первенстве. В следующем туре столичной команде предстоит сыграть дома против Ниццы (01.12.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в чемпионате Украины был забит гол на 10-й секунде матча.