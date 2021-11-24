"Реал" отомстил "Шерифу", "Ман Сити" обыграл ПСЖ: результаты матчей Лиги чемпионов 24 ноября (видео)

Завершился 5-й тур Лиги чемпионов 2021/22.

В среду, 24 ноября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 были сыграны все оставшиеся матчи 5-го тура группового этапа, в частности донецкий "Шахтер" в Милане уступил "Интеру" (2:0).

Кроме того, "Манчестер Сити" с Александом Зинченко на острие атаки обыграл звездный ПСЖ, "Спортинг" сенсационно одолел "Боруссию" Д. "РБ Лейпциг" учинил разгром "Брюгге" Эдуарда Соболя, а "Реал" отомстил "Шерифу" за поражение в первом круге.

Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 24 ноября:

"Бешикташ" — "Аякс" 1:2

"Интер" — "Шахтер" Донецк 2:0

"Атлетико" — "Милан" 0:1

"Брюгге" — "РБ Лейпциг" 0:5

"Ливерпуль" — "Порту" 2:0

"Манчестер Сити" — ПСЖ 2:1

"Спортинг" — "Боруссия" Д 3:1

"Шериф" — "Реал" Мадрид 0:3

Все видеообзоры игр будут добавлены здесь в ближайшее время.

Отметим, с результатами и видеообзорами всех матчей ЛЧ за 23 ноября можно ознакомиться у нас на сайте. Отметим, в этот день "Динамо" лишилось шансов на выход в весеннюю часть еврокубков. Последней еврокубковой надеждой Украины является "Заря", которой 25 ноября предстоит дуэль с "Ромой" Жозе Моуринью. Этот матч можно будет посмотреть в Украине.