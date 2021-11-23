"Барселона" и "Бенфика" оставили киевское "Динамо" без еврокубков на весну

Киевский клуб останется на последнем месте

"Барселона" и "Бенфика" сыграли вничью в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра в столице Каталонии завершилась со счетом 0:0.

Данный результат не устроил киевское "Динамо", которое с одним очком осталось на последнем месте в турнирной таблице, и даже победа в матче последнего тура Лиги чемпионов против "Бенфики" не даст команде Мирчи Луческу подняться выше.

Ранее киевское "Динамо" потерпело поражение от "Баварии" (1:2) в домашней встрече. По мнению главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, киевский клуб не заслуживал на поражение, а во всем виноват арбитр.

"В данном матче "Динамо" проиграло 1:2, но арбитр не назначил пенальти, не забываем. К топам всегда другое отношение от бригады арбитров, судьи привыкли их защищать. Я уже давно в курсе этого, сегодняшний момент это лишний раз только подтвердил. "Динамо" не заслуживало поражения в данной встрече", — считает Луческу.

Полузащитник киевлян Денис Гармаш, который забил единственный мяч киевлян, считает, что ему повезло отличиться.