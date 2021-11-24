"Реал" помстився "Шерифу", "Ман Сіті" обіграв ПСЖ: результати матчів Ліги чемпіонів 24 листопада (відео)

Завершився 5-й тур Ліги чемпіонів 2021/22.

У середу, 24 листопада, в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 були зіграні всі матчі 5-го туру групового етапу, зокрема донецький "Шахтар" у Мілані поступився "Інтеру" (2:0).

Крім того, "Манчестер Сіті" з Олександом Зінченком на вістрі атаки обіграв зірковий ПСЖ, "Спортінг" сенсаційно здолав "Борусію" Д. "РБ Лейпциг" учинив розгром "Брюгге" Едуарда Соболя, а "Реал" помстився "Шерифу" за поразку в першому колі.

Результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 24 листопада:

"Бешикташ" — "Аякс" 1:2

"Інтер" — "Шахтар" Донецьк 2:0

"Атлетіко" — "Мілан" 0:1

"Брюгге" — "РБ Лейпциг" 0:5

"Ліверпуль" — "Порту" 2:0

"Манчестер Сіті" — ПСЖ 2:1

"Спортінг" — "Борусія" Д 3:1

"Шериф" — "Реал" Мадрид 0:3

Усі відеоогляди будуть додані тут найближчим часом.

Зазначимо, з результатами та відеооглядами всіх матчів ЛЧ за 23 листопада можна ознайомитись у нас на сайті. Зазначимо, цього дня "Динамо" втратило шанси на вихід у весняну частину єврокубків. Останньою єврокубковою надією України є "Зоря", яку 25 листопада чекає дуель з "Ромою" Жозе Моурінью. Цей матч можна буде подивитися в Україні.