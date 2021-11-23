Рус

"Барселона" та "Бенфіка" залишили київське "Динамо" без єврокубків на весну

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2
"Барселона" та "Бенфіка" тепер заочно вирішать, хто куди вийде далі Новина оновлена 23 листопада 2021, 23:52
"Барселона" та "Бенфіка" тепер заочно вирішать, хто куди вийде далі

Київський клуб залишиться на останньому місці

"Барселона" та "Бенфіка" зіграли внічию в матчі 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів. Гра у столиці Каталонії завершилася з рахунком 0:0.

Цей результат не влаштував київське "Динамо", яке з одним очком залишилося на останньому місці в турнірній таблиці, і навіть перемога у матчі останнього туру Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" не дасть команді Мірчі Луческу піднятися вище.

Раніше київське "Динамо" зазнало поразки від "Баварії" (1:2) у домашній зустрічі. На думку головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу, київський клуб не заслуговував на поразку, а у всьому винен арбітр.

"У даному матчі "Динамо" програло 1:2, але арбітр не призначив пенальті, не забуваємо. До топів завжди інше відношення від бригади арбітрів, судді звикли їх захищати. Я вже давно в курсі цього, сьогоднішній момент це ще раз підтвердив. "Динамо" не заслуговувало на поразку в цій зустрічі", — вважає Луческу.

Півзахисник киян Денис Гармаш, який забив єдиний м’яч киян, вважає, що йому пощастило відзначитись.

Теги:
#ФК Барселона #Ліга чемпіонів #ФК Бенфіка #ФК Динамо (Київ)
Ростислав Шурма
Політика
Зеленський тільки призначив Єрмаку нового заступника, але в мережі вже незадоволені: і ось чому
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ростислав Шурма
Зеленський тільки призначив Єрмаку нового заступника, але в мережі вже незадоволені: і ось чому
Дата публікації
Категорія
Ключові новини дня
Підсумки дня 23 листопада: ослаблення карантину, перший сніг та виліт "Динамо" з Ліги Чемпіонів
Дата публікації
Категорія
"Динамо" — "Баварія"
"Джокер" Луческу спрацював, але цього не вистачило: "Динамо" під снігопадом з боєм поступилося "Баварії" (відеоогляд)
Дата публікації
Категорія
Сніг у Києві
Перший сніг дістався Києва: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
Аллін Власенко був наставником для багатьох відомих диригентів
Помер диригент Національної опери України