"Барселона" та "Бенфіка" залишили київське "Динамо" без єврокубків на весну

Київський клуб залишиться на останньому місці

"Барселона" та "Бенфіка" зіграли внічию в матчі 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів. Гра у столиці Каталонії завершилася з рахунком 0:0.

Цей результат не влаштував київське "Динамо", яке з одним очком залишилося на останньому місці в турнірній таблиці, і навіть перемога у матчі останнього туру Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" не дасть команді Мірчі Луческу піднятися вище.

Раніше київське "Динамо" зазнало поразки від "Баварії" (1:2) у домашній зустрічі. На думку головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу, київський клуб не заслуговував на поразку, а у всьому винен арбітр.

"У даному матчі "Динамо" програло 1:2, але арбітр не призначив пенальті, не забуваємо. До топів завжди інше відношення від бригади арбітрів, судді звикли їх захищати. Я вже давно в курсі цього, сьогоднішній момент це ще раз підтвердив. "Динамо" не заслуговувало на поразку в цій зустрічі", — вважає Луческу.

Півзахисник киян Денис Гармаш, який забив єдиний м’яч киян, вважає, що йому пощастило відзначитись.