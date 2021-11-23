Гармаш прокоментував поразку від "Баварії": "Хоч одне радує"

Голу Дениса не вистачило навіть для нічиєї.

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш, який забив м’яч у ворота мюнхенців, прокоментував поразку від "Баварії" у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася поразкою киян із рахунком 1:2.

"На жаль, знову програли. Радує лише одне, що вдалося забити перший м’яч у турнірі. Чи відчуваю я себе форвардом? Поки що ні, не знаю, скільки часу потрібно зіграти в атаці ще."

Щодо нашої гри, то скажу, що сьогодні дуже допомогли вболівальники. Дякую глядачам, які прийшли на стадіон. Та й нам вдавалося набагато більше, ніж у попередніх матчах. Звісно, за рахунку 0:2 довелося розкриватися, йти ва-банк. "Баварія", здається, сьогодні також не показала найкращий футбол. Можливо, сніг їм завадив, не звикли вони до такої погоди. Та й вийшла команда далі, тиск на результат був не такий", — заявив Гармаш в ефірі студії MEGOGO.

"Динамо" з одним очком продовжує перебувати на останньому місці у турнірній таблиці, у мюнхенців — 15 очок та перше місце.

Раніше "Телеграф" публікував розклади, які вигідні "Динамо" у групі.