Гармаш прокомментировал поражение от "Баварии": "Хоть одно радует"

Гола Дениса не хватило даже для ничьей.

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш, забивший мяч в ворота мюнхенцев, прокомментировал поражение от "Баварии" в матче 5-го тура Лиги чемпионов. Встреча завершилась поражением киевлян со счетом 1:2.

"К сожалению, опять проиграли. Радует лишь одно, что удалось забить первый мяч в турнире. Чувствую ли я себя форвардом? Пока еще нет, не знаю, сколько времени нужно сыграть в атаке еще.

Что касается нашей игры, то скажу, что сегодня очень сильно помогли болельщики. Спасибо зрителям, которые пришли на стадион. Да и нам удавалось намного больше, чем в предыдущих матчах. Конечно, при счете 0:2 пришлось раскрываться, идти ва-банк. "Бавария", кажется, сегодня также не показала лучший футбол. Возможно, снег им помешал, не привыкли они к такой погоде. Да и вышла команда дальше, давление на результат было не такое", — заявил Гармаш в эфире студии MEGOGO.

"Динамо" с одним очком продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице, у мюнхенцев — 15 очков и первое место.

Ранее "Телеграф" публиковал расклады, которые выгодны "Динамо" в группе.