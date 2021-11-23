Гармаш забил первый мяч "Динамо" в Лиге чемпионов (видео)

Денис опять вышел и забил.

Киевское "Динамо" сократило разрыв в счете в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Баварии" — 1:2.

"Динамо" — "Бавария" — 1:2: видео голов

На 70-й минуте у киевлян прошла быстрая атака по центру, Витиньо отдал передачу на ход Денису, который уже находился в штрафной площади. Украинский полузащитник не стал принимать мяч, а вместо этого с разворота классно пробил в правый нижний угол. Этот гол стал первым для киевлян в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Ранее Роберт Левандовски на 14-й минуте принял мяч у чужих ворот метрах в десяти от ворот и в падении ударом через себя отправил его в правый нижний угол.

А уже на 42-й минуте счет стал 2:0 в пользу немцев. Томас Мюллер красиво пропустил мяч между ног после подачи слева, а на дальней штанге никто не держал Кингсли Комана, который мощно пробил в дальнюю девятку.

Напомним, матч первого круга "Бавария" — "Динамо" завершился разгромной победой немецкого клуба со счетом 5:0.

Матч "Динамо" — "Бавария" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.