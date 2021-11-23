Коман забил второй мяч в ворота "Динамо" еще в первом тайме (видео)

"Динамо" по ходу первого тайма получило два гола.

Киевское "Динамо" в эти минуты проводит матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

"Динамо" — "Бавария": прямая трансляция матча

На стартовых минутах мюнхенцы больше держали мяч, однако до опасных моментов дело не доходило. Тем удивительнее, что мяч случился из ничего. Левандовски на 14-й минуте принял мяч у чужих ворот метрах в десяти от ворот и в падении ударом через себя отправил его в правый нижний угол.

Киевляне начали действовать намного активнее и потихоньку создавали моменты у чужих ворот. Но с дальним ударом Цыганкова справился Нойера, а затем вратарь немецкого клуба не смог принять мяч после паса назад защитника, и тот угодил в штангу.

Но уже на 42-й минуте счет стал 2:0 в пользу немцев. Томас Мюллер красиво пропустил мяч между ног после подачи слева, а на дальней штанги никто не держал Кингсли Комана, который мощно пробил в дальнюю девятку.

Напомним, матч первого круга "Бавария" — "Динамо" завершился разгромной победой немецкого клуба со счетом 5:0.

Матч "Динамо" — "Бавария" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.