Коман забив другий м’яч у ворота "Динамо" ще у першому таймі (відео)

"Динамо" під час першого тайму отримало два голи.

Київське "Динамо" у ці хвилини проводить матч 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".

"Динамо" — "Баварія": пряма трансляція матчу

На стартових хвилинах мюнхенці більше тримали м’яч, проте до небезпечних моментів справа не доходила. Тим дивніше, що м’яч стався з нічого. Левандовскі на 14-й хвилині прийняв м’яч біля чужих воріт метрів за десять від воріт і в падінні ударом через себе відправив його у правий нижній кут.

Кияни почали діяти набагато активніше і потихеньку створювали моменти біля чужих воріт. Але з дальнім ударом Циганкова впорався Нойєра, а потім воротар німецького клубу не зміг прийняти м’яч після пасу назад захисника, і той потрапив у штангу.

Але вже на 42-й хвилині рахунок став 2:0 на користь німців. Томас Мюллер красиво пропустив м’яч між ніг після подачі зліва, а на дальній штангі ніхто не тримав Кінгслі Комана, який потужно пробив у дальню дев’ятку.

Нагадаємо, матч першого кола "Баварія" — "Динамо" завершився розгромною перемогою німецького клубу з рахунком 5:0.

Матч "Динамо" — "Баварія" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні.