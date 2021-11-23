Гармаш забив перший м’яч "Динамо" у Лізі чемпіонів (відео)

Денис знову вийшов та забив.

Київське "Динамо" скоротило розрив у рахунку у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Баварії" — 1:2.

"Динамо" — "Баварія" — 1:2: відео голів

На 70-й хвилині у киян пройшла швидка атака по центру, Вітіньо віддав передачу на хід Денису, який уже перебував у штрафному майданчику. Український півзахисник не став приймати м’яч, а натомість із розвороту класно пробив у правий нижній кут. Цей гол став першим для киян у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Раніше Роберт Левандовскі на 14-й хвилині прийняв м’яч біля чужих воріт метрів за десять від воріт і в падінні ударом через себе відправив його у правий нижній кут.

А вже на 42-й хвилині рахунок став 2:0 на користь німців. Томас Мюллер красиво пропустив м’яч між ніг після подачі зліва, а на дальній штанзі ніхто не тримав Кінгслі Комана, який потужно пробив у дальню дев’ятку.

Нагадаємо, матч першого кола "Баварія" — "Динамо" завершився розгромною перемогою німецького клубу з рахунком 5:0.

Матч "Динамо" — "Баварія" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні.