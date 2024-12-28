Не виглядає на 77 років і захоплюється живописом: що відомо про маму Святослава Вакарчука (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 968
Мамі артиста 77 років, але вона виглядає молодшою за свій вік
Український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук намагається тримати в таємниці особисте життя, тому рідко розповідає про близьких людей. У артиста є рідний брат Олег та мама Світлана.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Світлану Вакарчук і як вона виглядає. Ми дізналися кілька фактів із її життя.
Що відомо про маму Святослава Вакарчука
Популярний український співак Святослав Вакарчук народився у 1975 році у місті Мукачеві (Закарпаття). Батько виконавця Іван Вакарчук був відомим вченим-фізиком і 20 років пропрацював ректором Львівського університету, за президентства Ющенко обіймав посаду міністра освіти.
Мама музиканта Світлана Вакарчук працювала викладачем математики в одній зі шкіл Мукачево, а потім вступила до Львівського університету, де й познайомилася з батьком Святослава. Невдовзі родина почала жити у Львові, де Світлана була викладачем фізики та доцентом Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. З. Гжицького.
Як виглядає мама Святослава Вакарчука і чим займається
Фронтмен гурту "Океан Ельзи" нечасто ділиться в мережі сімейними знімками, але в його Instagram можна знайти фотографії з мамою. Світлані Вакарчук зараз 77 років, але вона виглядає молодшою за свій вік.
Відомо, що жінка давно захоплюється творчістю, зокрема, живописом. Мама музиканта пише картини.
Багато шанувальників у мережі відзначають, що Святослав схожий на маму. Також він має молодшого брата Олега, який побудував кар’єру в банківській сфері, а з початку війни працював у ТЦК, але на початку 2024 року звільнився.
"Телеграф" писав раніше, що відомо про політичну кар’єру Вакарчука. У Раді він працював не більше року.