Не виглядає на 77 років і захоплюється живописом: що відомо про маму Святослава Вакарчука (фото)

Мамі артиста 77 років, але вона виглядає молодшою за свій вік

Український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук намагається тримати в таємниці особисте життя, тому рідко розповідає про близьких людей. У артиста є рідний брат Олег та мама Світлана.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Світлану Вакарчук і як вона виглядає. Ми дізналися кілька фактів із її життя.

Що відомо про маму Святослава Вакарчука

Популярний український співак Святослав Вакарчук народився у 1975 році у місті Мукачеві (Закарпаття). Батько виконавця Іван Вакарчук був відомим вченим-фізиком і 20 років пропрацював ректором Львівського університету, за президентства Ющенко обіймав посаду міністра освіти.

Мама музиканта Світлана Вакарчук працювала викладачем математики в одній зі шкіл Мукачево, а потім вступила до Львівського університету, де й познайомилася з батьком Святослава. Невдовзі родина почала жити у Львові, де Світлана була викладачем фізики та доцентом Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. З. Гжицького.

Святослав у дитинстві разом із мамою

Як виглядає мама Святослава Вакарчука і чим займається

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" нечасто ділиться в мережі сімейними знімками, але в його Instagram можна знайти фотографії з мамою. Світлані Вакарчук зараз 77 років, але вона виглядає молодшою за свій вік.

Як виглядає мати Святослава Вакарчука

Відомо, що жінка давно захоплюється творчістю, зокрема, живописом. Мама музиканта пише картини.

Світлана Вакарчук захоплюється живописом

Мама Святослава Вакарчука працювала педагогом

Багато шанувальників у мережі відзначають, що Святослав схожий на маму. Також він має молодшого брата Олега, який побудував кар’єру в банківській сфері, а з початку війни працював у ТЦК, але на початку 2024 року звільнився.

Святослав Вакарчук разом з мамою та братом

"Телеграф" писав раніше, що відомо про політичну кар’єру Вакарчука. У Раді він працював не більше року.