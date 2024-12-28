Не выглядит на 77 лет и увлекается живописью: что известно о маме Святослава Вакарчука (фото)

Маме артиста 77 лет, но она выглядит моложе своего возраста

Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук старается держать в тайне личную жизнь, поэтому редко рассказывает о близких людях. У артиста есть родной брат Олег и мама Светлана.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Светлане Вакарчук и как она выглядит. Мы узнали несколько фактов из ее жизни.

Что известно о маме Святослава Вакарчука

Популярный украинский певец Святослав Вакарчук родился в 1975 году в городе Мукачево (Закарпатье). Отец исполнителя Иван Вакарчук был известным ученым-физиком и 20 лет проработал ректором Львовского университета, в при президентстве Ющенко занимал должность министра образования.

Мама музыканта Светлана Вакарчук работала преподавателем математики в одной из школ Мукачево, а после поступила во Львовский университет, где и познакомилась с отцом Святослава. Вскоре семья стала жить во Львове, где Светлана была преподавателем физики и доцентом Львовской национальной академии ветеринарной медицины им. С. Гжицкого.

Святослав в детстве вместе с мамой

Как выглядит мама Святослава Вакарчука и чем занимается

Фронтмен группы "Океан Эльзы" нечасто делится в сети семейными снимками, но в его Instagram можно найти фотографии с мамой. Светлане Вакарчук сейчас 77 лет, но она выглядит моложе своего возраста.

Как выглядит мама Святослава Вакарчука

Известно, что женщина давно увлекается творчеством, в частности живописью. Мама музыканта пишет картины.

Светлана Вакарчук увлекается живописью

Мама Святослава Вакарчука работала педагогом

Многие поклонники в сети отмечают, что Святослав похож на маму. Также у него есть младший брат Олег, который построил карьеру в банковской сфере, а с начала войны работал в ТЦК, но в начале 2024 года уволился.

Святослав Вакарчук вместе с мамой и братом

"Телеграф" писал ранее, что известно о политической карьере Вакарчука. В Раде он не задержался больше года.