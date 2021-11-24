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"Рома" — "Зоря": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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"Рома" — "Зоря" Новина оновлена 24 листопада 2021, 18:46
"Рома" — "Зоря"

Луганський клуб знаходиться на межі вильоту.

"Зоря", яка нещодавно двічі перемогла ЦСКА (Софія), у рамках матчу 5-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22 проведе гостьовий поєдинок з "Ромою". Зустріч, яка відбудеться у четвер, 25 листопада, у Римі, буде показана на сервісі megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Підопічні Віктора Скрипника, попри дві перемоги, перебувають на межі вильоту з ЛК. У разі поразки луганці ризикують втратити шанси на вихід у наступну стадію єврокубку.

Турнірне становище команд у групі С Ліги конференцій
Турнірне становище команд у групі С Ліги конференцій

Гра "Рома" — "Зоря" покаже megogo (потрібна підписка), початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. У нас на сайті після закінчення гри буде оперативно доступне відео найкращих моментів зустрічі.

Примітно, що у першому колі "Зоря" була бита римлянами у Запоріжжі з рахунком 0:3.

Нагадаємо, нещодавно у Серії А відбувся тренерський дебют Андрія Шевченка. "Дженоа" українця поступилася "Ромі" Жозе Моурінью. Португальський фахівець знайшов ключ до перемоги у цій грі, випустивши у другому таймі юного форварда, який мав додаткову мотивацію на поєдинок.

Теги:
#Футбол #ФК Рома #ФК Зоря #Ліга конференцій
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