Іранський дубль: "Зоря" здобула другу єврокубкову перемогу (відео)

Команди зіграли досить нудний поєдинок, але з дуже яскравою кінцівкою.

У четвер, 4 листопада, "Зоря", яка напередодні знищила "Металіст-1925" (1:6) у 13-му турі чемпіонату України, приймала ЦСКА Софія в рамках матчу 4-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22. Зустріч відбулася у Запоріжжі на "Славутич-Арені" та завершилася з рахунком 2:0 на користь луганчан.

Команди провели досить нудну гру, а гості виглядали краще. Однак футбол непередбачуваний і за це ми любимо цю гру. Під завісу зустрічі на 87-й хвилині форвард "Зорі" Шахаб Захеді ідеальним ударом з меж штрафного майданчика вразив ближній кут воріт ЦСКА. Ще за 8 хвилин луганчани зусиллями другого іранця Аллах’яра Сайядманеша подвоїли перевагу.

"Зоря" — ЦСКА (Софія) 2:0

Гол: Захеді 87’, Сайядманеш 90+5’

Відео голу Захеді:

Відео голу Сайядманеша:

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут найближчим часом.

Зазначимо, за підсумками цієї зустрічі "Зоря" набрала 6 пунктів і продовжує займати 3-е місце у турнірній таблиці групи С. "Рома" (6 очок) та норвезький "Буде-Глімт" (7 очок) йдуть на другому та першому місцях відповідно. До речі, свій матч 4 туру ЛК ці команди також проведуть 4 листопада.

Свій наступний матч у Лізі конференцій луганці зіграють 25 листопада на виїзді проти "Роми".

Турнірне становище у групі С Ліги конференцій

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Зоря" переграла ЦСКА (0:1) у Болгарії.