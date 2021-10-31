"Зоря" забила фантастичний командний гол (відео)

Луганський клуб показує гарну гру.

У неділю, 31 жовтня, "Зоря", яка принесла Україні першу єврокубкову перемогу в сезоні, провела виїзний поєдинок 13-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 проти "Металіста-1925". Зустріч відбулася у Харкові на стадіоні "Металіст" і завершилася з рахунком 1:6 на користь гостей.

Перемогу луганчанам принесли точні постріли Аллахʼяра Сайядманеша (дубль), Олександра Гладкого (дубль), Фрімпонга та Ахмеда Алібекова. Однак для гостей поєдинок складався не найкращим чином. Вже на 6-й хвилині нападник харків’ян Андрій Ременюк у швидкій атаці перекинув кіпера "Зорі". Потім на полі панувала одна команда. Зазначимо, що особливо красивим виявився другий гол іранського форварда. Футболісти "Зорі" блискуче вивели Сайядманеша на ударну позицію, а іранець з меж штрафного майданчика пробив прямо в ближню "дев’ятку" — вийшов командний гол-шедевр.

Відео командного голу "Зорі":

Повний відеоогляд зустрічі:

Ця перемога дозволила "Зорі" (26 очок) піднятися на 3 місце в турнірній таблиці УПЛ, "Металіст-1925" (19 очок) — восьмий. У наступному турі луганці зіграють з "Вересом" (07.11.2021), а харків’яни — з "Олександрією" (05.11.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" обіграло "Маріуполь" у 13-му турі УПЛ завдяки голам-красеням у виконанні капітана.