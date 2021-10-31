"Заря" забила фантастический командный гол (видео)

Луганский клуб показывает красивую игру.

В воскресенье, 31 октября, "Заря", которая принесла Украине первую еврокубковую победу в сезоне, провела выездной поединок 13-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 против "Металлиста-1925". Встреча прошла в Харькове на стадионе "Металлист" и завершилась со счетом 1:6 в пользу гостей.

Победу луганчанам принесли точные выстрелы Аллахьяра Сайядманеша (дубль), Александра Гладкого (дубль), Фримпонга и Ахмеда Алибекова. Однако для гостей поединок складывался не лучшим образом. Уже на 6-й минуте нападающий харьковчан Андрей Ременюк в быстрой атаке перебросил кипера "Зари". Затем на поле царила одна команда. Отметим, особенно красивым оказался второй гол иранского форварда. Футболисты "Зари" блестяще вывели Сайядманеша на ударную позицию, а иранец из пределов штрафной пробил прямо в ближнюю "девятку" — получился командный гол-шедевр.

Видео командного гола шедевра "Зари":

Полный видеообзор встречи:

Эта победа позволила "Заре" (26 очков) подняться на 3-ее место в турнирной таблице УПЛ, "Металлист-1925" (19 очков) — восьмой. В следующем туре луганчане сыграют с "Вересом" (07.11.2021), а харьковчане — с "Александрией" (05.11.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" обыграло "Мариуполь" в 13-м туре УПЛ благодаря голам-красавцам в исполнении капитана.