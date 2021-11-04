Укр

Иранский дубль: "Заря" добыла вторую еврокубковую победу (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Заря" - ЦСКА (София) Новость обновлена 04 ноября 2021, 22:42
"Заря" - ЦСКА (София)

Команды сыграли довольно скучный поединок, но с очень яркой концовкой.

В четверг, 4 ноября, "Заря", которая накануне уничтожила "Металлист-1925" (1:6) в 13-м туре чемпионата Украины, принимала ЦСКА София в рамках матча 4-го тура Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22. Встреча состоялась в Запорожье на "Славутич-Арене" и завершилась со счетом 2:0 в пользу луганчан.

Команды провели довольно скучную игру, а гости смотрелись предпочтительнее. Однако футбол непредсказуем, и за это мы любим эту игру. Под занавес встречи на 87-й минуте форвард "Зари" Шахаб Захеди идеальным ударом из пределов штрафной поразил ближний угол ворот ЦСКА. Еще через 8 минут луганчане усилиями второго иранца Аллахьяра Сайядманеша удвоили преимущество.

"Заря" — ЦСКА (София) 2:0

Гол: Захеди 87ʼ, Сайядманеш 90+5ʼ

Полный видеообзор встречи:

Отметим, по итогам этой встречи "Заря" набрала 6 пунктов и продолжает занимать 3-е место в турнирной таблице группы С. "Рома" (6 очков) и норвежский "Буде-Глимт" (7 очков) идут на втором и первом местах соответственно. К слову, свой матч 4-го тура ЛК эти команды также проведут 4 ноября.

Свой следующий матч в Лиге конференций луганчане сыграют 25 ноября на выезде против "Ромы".

Турнирное положение в группе С Лиги конференций
Турнирное положение в группе С Лиги конференций

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Заря" переиграла ЦСКА (0:1) в Болгарии.

Теги:
#Футбол #ФК ЦСКА (София) #Лига конференций
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