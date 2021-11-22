Шевченка у дебютному матчі у "Дженоа" "поховав" хлопчина, якому Моурінью пообіцяв 800 євро (відео)

Дебют "Шеви" у "Дженоа" не вдався.

У неділю, 21 листопада, "Дженоа" під керівництвом українського фахівця Андрія Шевченка не змогла стримати тиск римської "Роми" (0:2) у матчі 13-го туру Серії А сезону 2021/22.

Після поєдинку головний тренер "Роми" Жозе Моурінью розповів, як йому вдалося розкрити оборону гостей. Португальський менеджер при рахунку 0:0 на 74-й хвилині випустив на поле Фелікса Афена-Г`яна, який у підсумку забив два голи та став героєм зустрічі. Як виявилося, "Особливий" пообіцяв 18-річному ганському нападникові купити дорогі бутси за 800 євро, якщо той вразить ворота "Дженоа". Ганець зробив це двічі, і тепер Моурінью після повернення до Рима піде і купить форварду нову пару бутс.

"Я обіцяв купити Феліксу бутси, які йому дуже подобаються, вони дуже дорогі, коштують 800 євро. Після одного зі своїх голів він підбіг до мене і сказав, щоб я не забував про це! Коли прибудемо до Риму, насамперед вирушу до магазину", — цитує Моурінью football-italia.net.

Зазначимо, ця поразка залишила "Дженоа" у зоні вильоту. У наступній грі команда Шевченка вирушить у гості до "Удінезе" (28.11.2021).

Раніше Шевченко висловився про "конфлікт" з Моурінью.