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Шевченко в дебютном матче в "Дженоа" "похоронил" паренек, которому Моуринью пообещал 800 евро (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Жозе Моуринью и Феликс Афена-Гьян Новость обновлена 22 ноября 2021, 12:50
Жозе Моуринью и Феликс Афена-Гьян

Дебют "Шевы" в "Дженоа" не удался.

В воскресенье, 21 ноября, "Дженоа" под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко не смогла сдержать натиск римской "Ромы" (0:2) в матче 13-го тура Серии А сезона 2021/22.

После поединка главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассказал, как ему удалось вскрыть оборону гостей. Португальский менеджер при счете 0:0 на 74-й минуте выпустил на поле Феликса Афена-Гьяна, который в итоге забил два гола и стал героем встречи. Как оказалось, "Особенный" пообещал 18-летнему ганскому нападающему купить дорогие бутсы за 800 евро, если тот поразит ворота "Дженоа". Ганец сделал это дважды, и теперь Моуринью по возвращению в Рим пойдет и купит форварду новую пару бутс. 

"Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему очень нравятся, они очень дорогие, стоят 800 евро. После одного из своих голов он подбежал ко мне и сказал, чтобы я не забывал об этом! Когда прибудем в Рим, первым же делом отправлюсь в магазин", — цитирует Моуринью football-italia.net.

Отметим, это поражение оставило "Дженоа" в зоне вылета. В следующей игре команда Шевченко отправится в гости к "Удинезе" (28.11.2021).

Ранее Шевченко высказался о "конфликте" с Моуринью.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Рома #Жозе Моуринью #ФК Дженоа #Серия А
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